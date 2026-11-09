Veneto, professore massacrato di botte da giovani stranieri per rubargli la bici: naso fratturato e tendine staccato

Lo hanno colpito con bastoni e bottiglie, lasciandolo a terra con il naso fratturato e il distacco di un tendine del braccio. La vittima è un insegnante aggredito da quattro giovani di origine straniera nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso, dopo averli sorpresi mentre cercavano di rubargli la bicicletta. A quattro giorni dalla violenta rapina, la Squadra Mobile ha individuato alcuni dei presunti responsabili.

La svolta nelle indagini è arrivata lunedì 9 novembre, grazie al lavoro degli investigatori della Questura di Treviso, coordinati dall’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno raccolto elementi utili a risalire ai giovani coinvolti nell’aggressione, anche se sono ancora in corso gli accertamenti per confermarne definitivamente l’identità.

I fatti risalgono a giovedì 5 novembre, quando il docente, appena sceso dal treno, ha raggiunto l’area sotto il cavalcavia di San Zeno, vicino alle nuove rastrelliere per biciclette installate da Rete Ferroviaria Italiana.

Qui ha sorpreso quattro ragazzi che stavano tentando di impossessarsi della sua bicicletta. L’insegnante ha cercato di opporsi al furto, ma la situazione è rapidamente degenerata.

I quattro lo hanno aggredito utilizzando bastoni e bottiglie, colpendolo ripetutamente fino a farlo cadere. Il professore è rimasto a terra ferito, mentre il gruppo si è allontanato portando via la bicicletta.

Le conseguenze dell’aggressione sono state particolarmente gravi: frattura del naso e distacco di un tendine del braccio, lesioni che testimoniano la violenza dello scontro.

Un elemento ha complicato le indagini fin dall’inizio. Le telecamere di videosorveglianza che avrebbero dovuto riprendere il punto esatto della rapina non erano funzionanti, a causa dei lavori di riqualificazione ancora in corso nell’area ferroviaria.

Gli investigatori non si sono però fermati. Attraverso l’esame delle immagini registrate da altri impianti di sorveglianza, situati a breve distanza dal luogo dell’aggressione, la Squadra Mobile è riuscita a individuare alcuni giovani ritenuti coinvolti.

Restano da completare le verifiche sulla loro esatta identità e sulle rispettive responsabilità. Non sono stati annunciati arresti, ma l’attività investigativa prosegue sotto la direzione dell’autorità giudiziaria.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha espresso solidarietà all’insegnante e ha riconosciuto la necessità di continuare a lavorare per contrastare le situazioni di insicurezza presenti in alcune zone della città.

Il primo cittadino ha invitato i trevigiani a frequentare maggiormente anche le aree considerate meno sicure, compresa quella delle rastrelliere di San Zeno. Una maggiore presenza di persone, secondo Conte, può contribuire a evitare che determinati spazi diventino luoghi isolati e favoriscano episodi di criminalità.

Il sindaco ha inoltre richiamato l’attenzione sui lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana sta realizzando un nuovo sistema di videosorveglianza, con telecamere previste in almeno sette o otto punti del sottopasso.

Alcuni dispositivi, compreso quello destinato a controllare l’area in cui è avvenuta la rapina, non saranno però operativi prima della conclusione dei lavori, prevista entro la fine dell’anno.

Conte ha precisato che questa circostanza non rappresenta una giustificazione per quanto accaduto, ma ha sottolineato che il completamento del nuovo impianto consentirà di controllare in maniera più capillare gli spazi della stazione.

L’auspicio espresso dal sindaco è che l’intero cantiere di riqualificazione venga consegnato da RFI entro il 31 dicembre 2026, rendendo pienamente disponibili anche i nuovi sistemi di sicurezza.

Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata sulle indagini della Polizia di Stato. L’individuazione dei sospettati rappresenta un primo risultato importante, ma saranno i successivi accertamenti a chiarire il coinvolgimento dei singoli giovani nella rapina e nella violenta aggressione al professore.