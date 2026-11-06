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6 Novembre 2026 - 10.58

CAFFÈ CON GIACOMO: SICUREZZA IDRAULICA, TAV, PISTE CICLABILI, ASILI NIDO GRATUITI E MATTARELLA A VICENZA

Elisa Santucci
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Una nuova puntata del “Caffè con Giacomo” fa il punto sulle grandi e piccole sfide che muovono Vicenza. Dal ricordo delle alluvioni e la cura capillare delle caditoie fino al fronte caldo della TAV, dove l’amministrazione ribadisce il suo “no” a soluzioni imposte. Spazio anche alla mobilità sostenibile con le nuove piste ciclabili e al traguardo storico dei nidi gratis e senza liste d’attesa. In chiusura, l’annuncio più atteso: la straordinaria visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’apertura della grande mostra d’arte europea in Basilica Palladiana.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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