CAFFÈ CON GIACOMO: SICUREZZA IDRAULICA, TAV, PISTE CICLABILI, ASILI NIDO GRATUITI E MATTARELLA A VICENZA

Una nuova puntata del “Caffè con Giacomo” fa il punto sulle grandi e piccole sfide che muovono Vicenza. Dal ricordo delle alluvioni e la cura capillare delle caditoie fino al fronte caldo della TAV, dove l’amministrazione ribadisce il suo “no” a soluzioni imposte. Spazio anche alla mobilità sostenibile con le nuove piste ciclabili e al traguardo storico dei nidi gratis e senza liste d’attesa. In chiusura, l’annuncio più atteso: la straordinaria visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’apertura della grande mostra d’arte europea in Basilica Palladiana.