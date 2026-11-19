Venerdì 20 novembre, alle 17.30, la Fondazione di Storia di Vicenza ospita un incontro dedicato al filosofo e al movimento tedesco che sfidò Hitler con la forza delle idee e della libertà.

Il pensiero del filosofo Romano Guardini e il coraggio dei giovani della Rosa Bianca, protagonisti della resistenza non violenta al nazismo, saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 20 novembre alle 17.30, a Palazzo Giustiniani Baggio, in contrà San Francesco 41 a Vicenza. L’appuntamento, intitolato “Romano Guardini e la Rosa Bianca: dalla propaganda nazista al valore della resistenza”, è promosso dalla Fondazione di Storia di Vicenza e rientra nelle iniziative #fuorimostra collegate all’esposizione “Italia Germania”.

L’incontro approfondirà il rapporto tra libertà, responsabilità individuale e opposizione ai totalitarismi, partendo dalla figura di Guardini, intellettuale di origini italiane che trascorse gran parte della propria vita in Germania, acquisendone la cittadinanza.

La sua famiglia proveniva da Verona e il filosofo mantenne sempre un forte legame con il Veneto, dove trascorreva i soggiorni estivi a Colognola ai Colli e a Isola Vicentina. Proprio a Isola Vicentina hanno sede l’Associazione Culturale e il Centro Studi dedicati alla sua figura.

Il pensiero di Guardini contro la propaganda nazista

Guardini fu tra gli intellettuali che denunciarono la manipolazione del linguaggio operata dal regime nazista, definendola una «perversione della lingua». Una posizione che gli costò l’allontanamento dall’insegnamento: nel 1939 il regime gli vietò di proseguire la propria attività all’Università di Berlino.

La sua riflessione sulla coscienza morale, sulla responsabilità personale e sulla libertà sarà messa in relazione con l’esperienza della Rosa Bianca, il gruppo di giovani tedeschi che scelse di opporsi pacificamente alla dittatura hitleriana.

I membri del movimento, ispirati anche ai valori spirituali e cristiani presenti nel pensiero di Guardini, diffusero sei volantini clandestini nei quali denunciavano i crimini del nazismo e gli orrori della guerra, invitando la popolazione tedesca a reagire attraverso la propria coscienza civile e morale.

La loro attività fu stroncata dalla Gestapo: nel 1943 diversi protagonisti della Rosa Bianca vennero arrestati e condannati a morte mediante decapitazione.

Gli interventi e la performance del Conservatorio Pedrollo

L’incontro sarà introdotto da Egidio Ivetic, presidente del comitato scientifico della Fondazione di Storia di Vicenza, Elena Chiodi, presidente dell’Associazione Culturale Romano Guardini, e Nicola Spinato, vicedirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Vicenza.

Seguirà l’intervento di Giuliana Fabris, coordinatrice scientifica del Centro Studi Romano Guardini, che approfondirà il valore del pensiero del filosofo e il suo rapporto ideale con i giovani resistenti tedeschi.

La serata comprenderà anche una performance del gruppo corale di allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, diretto da Laura Martelletto. Attraverso la musica e l’espressione corale verranno richiamati gli ideali di libertà e dignità umana che animarono i ragazzi della Rosa Bianca.

L’appuntamento intende così proporre una riflessione storica e culturale sul dialogo tra Italia e Germania, ricordando come la resistenza alla propaganda e alla violenza possa nascere dalla forza della coscienza individuale e dalla responsabilità di ciascuno nei confronti della società.