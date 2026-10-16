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16 Ottobre 2026 - 11.02

Il caso Carradore: un mistero del 1850 torna a vivere a Montecchio Maggiore

Nicoletta Ugolini
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Un carrettiere trovato morto, una cavalla cieca e un mulo fedele: chi si nasconde dietro questa tragica vicenda?

La Pro Loco Alte Montecchio APS vi invita a scoprire Il caso Carradore. La tragica fine di un carrettiere morto in compagnia di una cavalla cieca e di un mulo fedele…, nell’ambito di Veneto Spettacoli di Mistero 2026, dedicato al Bestiario Veneto.

La storia trae origine da un fatto di cronaca realmente accaduto il 19 luglio 1850: Domenico Carradore, carrettiere di Chiampo, viene trovato morto durante un viaggio. Accanto a lui, Ombra, una cavalla cieca, e Toni, un mulo fedele. La vicenda è stata riscoperta grazie alla segnalazione di Silvano Concato, appassionato di storia e degli archivi locali.

🕵️ Diventa protagonista dell’indagine!

Con il Gruppo Teatrale Tzaitan, non sarete semplici spettatori: attraverso interrogatori e indizi disseminati lungo il percorso, sarete chiamati a formulare ipotesi e a scoprire l’assassino. L’esperienza sarà accompagnata da una degustazione di prodotti tipici locali.

📍 Informazioni e prenotazioni

  • Quando: domenica 25 ottobre 2026, ore 14:00, 15:30 e 17:00
  • Dove: Casa Fin Schiavo, via Vescovo Carlassare 5, Montecchio Maggiore (VI)
  • Biglietto: € 5 soci Pro Loco | € 7 non soci
  • Prenotazione: consigliata, posti limitati

📞 340 0796224
✉️ info@prolocoaltemontecchio.it

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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