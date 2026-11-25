A un mese dall’apertura, la grande mostra “Sebastiào Salgado. Fotografie della collezione Maison Européenne de la Photographie, Parigi” registra numeri di grande rilevanza: 11.886 visitatori in 27 giorni effettivi di apertura, con una media giornaliera di 440 ingressi

Il picco è stato raggiunto nel weekend del 14 e 15 novembre 2026, con quasi duemila visitatori e per le prossime settimane sono già 2288 le persone e 175 i gruppi prenotati. Ottimo anche il dato della distribuzione del catalogo, edito da Silvana Editoriale, in italiano e inglese: già 775 le copie vendute.

“Sono dati lusinghieri, che ci danno soddisfazione e confermano la qualità di un progetto di rilievo internazionale, – commenta l’assessore alla cultura Giada Pontarollo – non solo per le presenze già registrate, ma anche per i commenti di pubblico e di critica. Siamo certi che nelle prossime settimane proseguirà l’afflusso del pubblico e anche la partecipazione ai laboratori didattici, che contribuiscono a creare nei giovani l’interesse per l’opera di un grande artista che ha voluto testimoniare con il suo impegno e il suo lavoro le paure e le speranze dei popoli del mondo”.

La mostra rimane aperta fino al prossimo 4 aprile 2027 tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Chiuso il 25 dicembre 2026 e il 28 marzo 2027.

Aperture straordinarie: martedì 8 dicembre 2026, martedì 29 dicembre 2026, venerdì 1 gennaio 2027 (14.30 – 19), martedì 5 gennaio 2027, martedì 19 gennaio 2027, lunedì 29 marzo 2027, martedì 30 marzo 2027.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a salgado@comune.bassano.vi.it o chiamare al numero 0424 519899.

In occasione della mostra vengono proposte visite guidate a partenza fissa per gruppi spontanei; il calendario prevede ancora i seguenti appuntamenti: sabato 28 novembre 2026, ore 11 e ore 15; domenica 29 novembre 2026, ore 11 e ore 15.

Le date successive saranno consultabili sul sito www.museibassano.it