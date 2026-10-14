L’artista vicentina Erika Anoardi alla mostra “Cari Maestri” di Gubbio

L’artista vicentina Erika Anoardi partecipa alla mostra collettiva “Cari Maestri”, inaugurata il 3 ottobre a Gubbio e visitabile fino al 4 novembre. Diretta da Giammarco Puntelli, l’esposizione mette insieme maestri dell’arte contemporanea italiana e artisti delle nuove generazioni, in un percorso dedicato all’attualità del messaggio di san Francesco. La mostra si snoda tra la Chiesa di Santa Maria Nuova, la Galleria Taverna dei Capitani di Palazzo dei Consoli e il Museo Diocesano, e fa parte delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi.

Anoardi presenta “Ciò che resta”, un olio su tela di grandi dimensioni (160 x 155 centimetri) realizzato nel 2026. Il dipinto non racconta una storia, ma fa emergere ciò che permane quando identità, possesso e apparenza vengono lasciati andare. Nel contesto francescano di Gubbio, la povertà non è letta come privazione ma come ritorno all’essenziale, e lo spettatore è invitato a fermarsi davanti alla domanda del titolo senza ricevere una risposta già pronta.

Per l’artista, già presente nel Catalogo dell’Arte Moderna CAM 61 di Editoriale Giorgio Mondadori e nel CAM 62, e protagonista di mostre in Italia e all’estero, tra cui la London Art Biennale 2025, è una nuova tappa di una ricerca su identità, trasformazione e dimensione interiore. Il progetto è seguito dalla curatrice Marianne Clement.