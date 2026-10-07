CRONACA
7 Ottobre 2026 - 17.22

E-bike “truccata” fermata dalla Polizia Locale: sanzioni per circa 6.000 euro

Nicoletta Ugolini
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SARCEDO, 7 OTTOBRE 2026 – L’11 settembre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in viale Europa, all’altezza di via Asiago, una bicicletta a pedalata assistita. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo poteva circolare anche senza pedalare, grazie alla sola propulsione elettrica: per la legge, quindi, era di fatto un ciclomotore.

Da qui una raffica di sanzioni: guida senza patente, mancanza di assicurazione, assenza di targa e dei documenti di circolazione. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno sequestrato il mezzo in via amministrativa in vista della confisca.

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