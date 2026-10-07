E-bike “truccata” fermata dalla Polizia Locale: sanzioni per circa 6.000 euro

SARCEDO, 7 OTTOBRE 2026 – L’11 settembre 2026, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di pronto intervento del Consorzio Nordest Vicentino ha fermato in viale Europa, all’altezza di via Asiago, una bicicletta a pedalata assistita. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo poteva circolare anche senza pedalare, grazie alla sola propulsione elettrica: per la legge, quindi, era di fatto un ciclomotore.

Da qui una raffica di sanzioni: guida senza patente, mancanza di assicurazione, assenza di targa e dei documenti di circolazione. Gli agenti hanno contestato le violazioni, per un totale di circa 6.000 euro, e hanno sequestrato il mezzo in via amministrativa in vista della confisca.