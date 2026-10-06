Dal Lido di Venezia a Thiene: Marcello Fois, neovincitore del Premio Campiello, dà il via a Thiene Scritti d’autore

Thiene Scritti d’autore, rassegna unica in Italia promossa dal Lions Club Thiene Host e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Thiene, con il patrocinio della Regione Veneto, è pronta a partire: oggi martedì 6 ottobre la seconda edizione inaugura alle 20.30 al Teatro Comunale di Thiene, ospitando Marcello Fois, neovincitore del 64° Premio Campiello con “L’immensa distrazione” (Einaudi) alla sua prima uscita pubblica dopo il trionfo al Lido di Venezia. I prossimi appuntamenti saranno martedì 13 e 20 ottobre con Teresa Ciabatti, finalista dell’80^ edizione del Premio Strega 2026, Lorenza Gentile, vincitrice del Premio Bancarella 2026.

Non solo, questa settimana farà il proprio debutto anche il festival Paesaggi Letterari, che da venerdì 9 a domenica 11 ottobre riempirà la città di Thiene di voci, di storie e di confronti, portando in una decina luoghi iconici della città 30 autori e autrici e i loro libri, con il coinvolgimento corale dei cittadini e dei principali interlocutori del mondo della cultura e dell’istruzione locali. L’obiettivo è (ri)scoprire lo spazio urbano attraverso la lente della letteratura ma, soprattutto, lanciare un messaggio: i centri storici per continuare a vivere… devono essere vissuti.

Marcello Fois, dal Lido a Thiene . Sabato scorso al Palazzo del cinema del Lido di Venezia lo scrittore sardo Marcello Fois è stato proclamato vincitore del Premio Campiello 2026 con “L’immensa distrazione”, romanzo che traccia l’affresco di una dinastia del Novecento fondata sulla carne e sulla menzogna.

«Scrivere questo romanzo – ha dichiarato Fois dopo la proclamazione – è stato come fare un bilancio di tutto, capire da che parte si sta, come si è messi, capire che scrivere è un mestiere difficilissimo, che c’è una differenza tra scrittori e gente che pubblica e che c’è tanto da dire, tanta gratitudine per questo mondo».

Il romanzo – dedicato alla fotografa Daniela Zedda e alla scrittrice Michela Murgia (a quest’ultima Fois ha dedicato anche la vittoria) – comincia da un paradosso di grande eleganza narrativa. Ettore Manfredini, il protagonista, si sveglia e scopre di essere morto. Da quel momento la vita gli si rivela come un racconto finalmente leggibile. La condizione economica, l’impresa, la famiglia, il Paese e i libri: piani diversi si intersecano fino a comporre una sola storia. La morte, in questa prospettiva, si rivela la distanza necessaria per vedere, una condizione estrema della memoria. Fois parla della scrittura come di una “piccola esperienza di morte”.

La sua prima uscita pubblica dopo la vittoria sarà a Thiene Scritti d’autore, che lo accoglierà al Teatro Comunale di Thiene per una conversazione con la conduttrice della rassegna Federica Augusta Rossi e un confronto con il pubblico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Paesaggi Letterari. La grande novità di quest’anno è il festival che da venerdì 9 a domenica 11 ottobre porterà la grande letteratura nazionale nel centro storico di Thiene: una trentina di autori e autrici incontreranno il pubblico nei più significativi luoghi pubblici di Thiene, affrontando, ognuno a proprio modo, il tema del paesaggio (reale o dell’anima). Saranno inoltre coinvolti le scuole secondarie di secondo grado, l’Università degli Adulti e Anziani di Thiene, l’Istituto Musicale Città di Thiene, l’OGD Pedemontana Veneta e Colli, Confcommercio – Ascom Thiene e le quattro librerie cittadine.

Venerdì 9 ottobre, in particolare, sarà dedicato alle scuole medie superiori di secondo grado di Thiene e del territorio, con il coinvolgimento di oltre mille gli studenti in tre incontri al Teatro Comunale, dell’Auditorium di Thiene “Fonato” e alla Galleria Garibaldi. La letteratura è per tutti, anziani, giovani e anche persone con disabilità: sempre venerdì 9 ottobre, è in programma il convegno dedicato al libro parlato, per il coinvolgimento nei percorsi letterari delle persone cieche e ipovedenti. Con i referenti del Libro Parlato Lions di Verbania, in collaborazione con Retina Italia Odv.

Tra gli ospiti più celebri spiccano il giornalista e saggista Antonio Caprarica (11 ottobre alle 18.00, Teatro Comunale), la conduttrice televisiva e scrittrice Csaba dalla Zorza (9 ottobre alle 20.30, Teatro Comunale), lo scrittore di montagna Francesco Vidotto (10 ottobre alle 20.30, teatro Comunale), lo scrittore e docente Paolo Malaguti (9 ottobre alle 18.00, Auditorium Fonato), il teologo e parroco del carcere Due Palazzi di Padova Don Marco Pozza (11 ottobre alle 20.30, teatro Comunale) e molti altri.