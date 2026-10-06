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6 Ottobre 2026 - 17.00

Pulisce i pannelli solari sul tetto, scivola e muore

Nicoletta Ugolini
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Tragedia oggi, martedì 6 ottobre, a Porcia, in provincia di Pordenone. Un uomo è morto dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione, dove stava ripulendo con l’idropulitrice alcuni pannelli solari.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso l’equilibrio finendo al suolo. I soccorritori, giunti sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare.

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