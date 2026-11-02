Basket in carrozzina, Banca delle Terre Venete rinnova il sostegno al Wheelchair Basket Vicenza per la stagione 2026-2027

Banca delle Terre Venete, istituto del Gruppo BCC Iccrea, conferma il proprio impegno a favore dello sport paralimpico vicentino, rinnovando la partnership come main sponsor del Wheelchair Basket Vicenza anche per la stagione 2026-2027. Una collaborazione che va oltre il sostegno alla squadra di pallacanestro in carrozzina della Polisportiva Disabili Vicenza, coinvolgendo progetti educativi, iniziative sociali e attività dedicate all’inclusione delle persone con disabilità.

Il rinnovo della sponsorizzazione arriva dopo una stagione particolarmente significativa per la società sportiva, che ha consolidato la propria presenza sul territorio attraverso iniziative rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Oltre mille studenti coinvolti nei progetti di inclusione

Nell’ultimo anno il Wheelchair Basket Vicenza ha incontrato oltre mille bambini e ragazzi nelle scuole, promuovendo la conoscenza dello sport paralimpico e sensibilizzando gli studenti sui temi della disabilità, dell’autonomia e delle pari opportunità.

Tra i risultati più importanti figura il rafforzamento della squadra giovanile di basket in carrozzina, iscritta al campionato per consentire anche ai più piccoli di praticare con continuità uno sport di squadra, condividere obiettivi e confrontarsi nelle competizioni.

La Polisportiva ha inoltre organizzato e partecipato alla EuroCup 4, portando a Vicenza un appuntamento internazionale di rilievo. Le attività educative sono state estese anche ai centri estivi, coinvolgendo bambini e famiglie al di fuori dell’ambiente scolastico.

Il sostegno della banca per la nuova stagione

La conferma di Banca delle Terre Venete permetterà alla società di programmare con maggiore stabilità la partecipazione ai campionati nazionali, sostenendo le spese organizzative, le trasferte e gli impegni agonistici.

Parallelamente proseguiranno i progetti con scuole, famiglie e associazioni, insieme alla ricerca di nuove collaborazioni con le imprese locali per promuovere accessibilità, inclusione e opportunità di inserimento sociale e lavorativo.

«Il rinnovo del nostro sostegno al Wheelchair Basket Vicenza nasce da una profonda condivisione di valori», sottolinea Gianfranco Sasso, presidente di Banca delle Terre Venete. «Come Banca di Credito Cooperativo, riconosciamo nella mutualità, nella solidarietà e nell’attenzione alle persone i principi che orientano il nostro impegno quotidiano a favore delle comunità locali».

Sasso evidenzia come il sostegno allo sport rappresenti anche una forma concreta di responsabilità sociale: «Sostenere una realtà che, attraverso lo sport, promuove inclusione, autonomia e pari opportunità significa contribuire alla crescita sociale del territorio, con particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà».

Soddisfazione anche da parte della Polisportiva Disabili Vicenza, che considera il rapporto con l’istituto di credito un elemento fondamentale per garantire continuità ai propri progetti.

«Sono molto fiera e orgogliosa che questa partnership, voluta fortemente dal presidente Sasso e dal direttore generale Adamo, abbia potuto proseguire anche quest’anno», dichiara Franca Borin, presidente del Wheelchair Basket Vicenza.

«Avere Banca delle Terre Venete come main sponsor significa anche dare un messaggio chiaro alle aziende del territorio: investire nello sport paralimpico vuol dire offrire possibilità di scelta e pari opportunità a persone che spesso rimangono ai margini della società, siano esse adulte o bambini».

La presidente ringrazia inoltre la banca per la fiducia rinnovata e per aver contribuito a offrire a tante persone con disabilità la possibilità di diventare protagoniste del proprio percorso sportivo e personale.

Una realtà sportiva nata nel 2014

Il Wheelchair Basket Vicenza è uno dei progetti della Polisportiva Disabili Vicenza, associazione che promuove la pallacanestro in carrozzina per adulti e bambini con disabilità motoria. La formazione partecipa al campionato nazionale di Serie A e al campionato regionale UISP.

L’associazione affonda le proprie radici nel progetto Paraciclismo Vicenza, fondato nel 2012 per favorire l’attività sportiva delle persone con disabilità motorie conseguenti a incidenti o malattie. Nel 2014, grazie all’iniziativa di alcuni giovani atleti, è nato il Wheelchair Basket Vicenza, ampliando le opportunità sportive attraverso una disciplina di squadra praticabile al coperto.

Banca delle Terre Venete, con sede legale a Vedelago e amministrativa a Vicenza, conta oltre 15mila soci, dei quali 2.361 con meno di 36 anni, e 56 filiali distribuite tra le province di Vicenza, Treviso, Padova, Verona e Belluno. Al 31 dicembre 2025 serviva oltre 107mila clienti, con 7 miliardi di euro di masse gestite, un patrimonio netto di 448 milioni e un indice di solidità patrimoniale CET1 del 34,88%.

L’istituto appartiene al Gruppo BCC Iccrea, composto da 112 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.400 sportelli. Il gruppo, che conta più di cinque milioni di clienti e circa 880mila soci, registrava a fine 2025 attività consolidate per 167,6 miliardi di euro, impieghi netti per 97,9 miliardi e raccolta diretta per 143,2 miliardi.

Con il rinnovo della collaborazione, Banca delle Terre Venete e Wheelchair Basket Vicenza intendono consolidare i risultati raggiunti, ampliare la partecipazione allo sport paralimpico e rafforzare una rete di relazioni tra associazioni, scuole, famiglie e imprese, nella convinzione che lo sport possa rappresentare uno strumento concreto di autonomia, crescita e inclusione sociale.