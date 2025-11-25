Veneto, Giovine (FdI): “Mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare. FdI determinante con 9 eletti in Consiglio regionale”

“Bisogna sempre mantenere i piedi per terra. E continuare a lavorare. Non esistono scorciatoie in politica. Nel 2020 FdI in Veneto aveva eletto 5 consiglieri in una tornata elettorale che garantì a Lega e Lista Zaia la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale.

Oggi i nostri eletti sono 9, un numero che ci consentirà di risultare determinanti in una coalizione che ha ottenuto un risultato storico, il secondo più alto di sempre, staccando di oltre trenta punti il campo sempre meno largo e sempre più “santo” del centrosinistra.

Il consolidamento del nostro partito in Veneto passa dall’impegno di ciascuno dei nostri dirigenti e militanti sul territorio. L’analisi di quel 18,69% raccolto a livello regionale non può prescindere dalla considerazione che il fattore Zaia ha profondamente condizionato questa tornata.

Ma Zaia è un valore aggiunto del centrodestra e benissimo ha fatto la Lega a candidarlo.

Ed è altrettanto vero che non si può paragonare il dato delle regionali a quello delle politiche o delle europee: il confronto può essere fatto solo con il risultato del 2020.

Premesso questo, l’onestà intellettuale impone una riflessione. Come classe dirigente regionale abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per capitalizzare quanto più possibile lo straordinario lavoro che Giorgia Meloni sta portando avanti da premier? Questa è la sola domanda che ciascuno di noi in cuor suo si deve porre.

Un ringraziamento a tutti i candidati che si sono messi a disposizione, in particolare nella nostra provincia, a Vicenza, dove nessuno si è risparmiato, garantendo a una lista autorevole e competitiva un numero impressionante di preferenze.

Complimenti a Francesco Rucco che, con 9.318 preferenze, è stato eletto. E in bocca al lupo al Presidente Stefani.

Ora mettiamoci subito al lavoro per le prossime amministrative con l’impegno di offrire sempre agli elettori un centrodestra compatto e unito continuando a radicare e rafforzare FdI sul territorio”.

Lo dichiara in una nota l’on, Silvio Giovine, Presidente Provinciale FdI Vicenza.