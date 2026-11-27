«Il coraggio di generare futuro»: a Villa Ca’ Erizzo Luca di Bassano del Grappa il convegno promosso da Banca delle Terre Venete per riflettere su famiglia, genitorialità e sfida demografica. Moderati dal giornalista Luca Ancetti, sono intervenuti Alberto Pellai e Barbara Tamborini. L’incontro celebra il rinnovo del Bonus Nascita: dopo le 118 domande della terza edizione, per il 2026 la banca stanzia 70mila euro fino a 140 contributi, accanto a mutui casa, bonus libri e borse di studio.