Dodici risalite del Monte Grappa dal versante di Semonzo in 48 ore: è l’impresa di Loretta Pavan, diventata il docufilm premiato «GrappaSting: nessuno raggiunge la vetta da solo». Un riconoscimento che unisce medicina e sport, dedicato a chi affronta la malattia. Accompagnata da amici, campioni come Angelo Furlan, Nadia Sgarbossa e Davide Ghiotto, e ripresa da Nico Demo, Loretta lancia un messaggio potente: insieme alla ricerca e ai medici, la bici regala forza, energia e una nuova luce.