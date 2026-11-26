Una sanità sempre più vicina e accessibile a Vicenza: in corso San Felice 229, la Casa della Comunità dell’Ulss 8 Berica è il punto di riferimento per oltre 140mila cittadini. Un unico luogo fisico che riunisce medici, specialisti, assistenti sociali e il nuovo infermiere di famiglia per una medicina proattiva, attenta alle cronicità e alle fragilità. Oltre all’accesso diretto al Punto Unico di Accesso, arriva la novità del 2026: il numero 116117 per orientarsi nei servizi territoriali non urgenti.