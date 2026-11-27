A Sovizzo si respira già aria di Natale grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e i commercianti. Dopo le luminarie fisse nelle rotatorie di Sovizzo e Gambugliano e il nuovo accordo per garantire l’albero e le luci in piazza fino a fine mandato, il Comune ha lanciato una raccolta volontaria per ampliare il progetto. Ben 29 attività hanno aderito con entusiasmo, dimostrando grande spirito di squadra: a ciascuna sarà consegnata una vetrofania o una targa in plexiglass da esporre.