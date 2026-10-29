441 persone annegate in Francia in quattro mesi. Il caldo tra le cause

Bilancio drammatico per l’estate 2026: oltre 1.500 incidenti in acqua tra maggio e agosto, con un aumento delle vittime rispetto allo scorso anno. Colpiti soprattutto gli adulti e i bambini più piccoli. Le ondate di calore avrebbero spinto migliaia di persone verso spiagge, fiumi e laghi.

Un’estate segnata da un numero impressionante di incidenti in acqua, con 441 persone morte per annegamento in appena quattro mesi. È il pesante bilancio registrato in Francia tra il 1° maggio e il 31 agosto 2026, secondo i dati diffusi giovedì 29 ottobre da Santé publique France, l’agenzia nazionale francese per la sanità pubblica.

Complessivamente sono stati censiti 1.511 episodi di annegamento, dei quali 441 mortali. Significa che quasi un incidente su tre, pari al 29%, si è concluso con la perdita della vita della persona coinvolta.

I numeri risultano in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, quando erano stati registrati 1.445 episodi e 416 decessi. Un aumento che gli esperti collegano anche alle condizioni meteorologiche eccezionali dell’estate appena trascorsa, caratterizzata da temperature molto elevate e prolungate ondate di calore.

A preoccupare particolarmente è la distribuzione delle vittime per età. Gli adulti rappresentano il 58% degli episodi complessivi, mentre i bambini tra zero e cinque anni costituiscono il 27%. Tuttavia, sono proprio gli adulti a pagare il prezzo più alto in termini di mortalità: quasi un annegamento su due in questa fascia d’età risulta fatale e nove decessi su dieci riguardano persone maggiorenni.

Anche la distribuzione geografica evidenzia forti differenze. Le regioni Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Occitania, Nuova Aquitania e Alvernia-Rodano-Alpi concentrano il 55% degli episodi e il 44% delle vittime.

Nel dettaglio, la Provenza-Alpi-Costa Azzurra registra 284 annegamenti, seguita dall’Occitania con 213, dalla Nuova Aquitania con 195 e dall’Alvernia-Rodano-Alpi con 139.

Tra i dipartimenti più colpiti figurano alcune delle principali destinazioni turistiche francesi: il Var con 109 episodi, l’Hérault con 82, le Bocche del Rodano con 72, la Gironda con 56 e le Alpi Marittime con 55.

Anche nell’Île-de-France, la regione di Parigi, si osserva un peggioramento: 47 annegamenti contro i 28 dell’anno precedente.

Ma perché così tante persone hanno perso la vita in acqua? Secondo Santé publique France, un ruolo importante potrebbe essere stato svolto dalle temperature eccezionalmente elevate. L’80% degli episodi è stato registrato durante giornate caratterizzate da allerte per il caldo intenso, soprattutto nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Le condizioni meteorologiche avrebbero spinto un numero particolarmente elevato di persone a cercare refrigerio al mare, nei fiumi e nei laghi, aumentando l’esposizione ai rischi della balneazione.

Un ulteriore elemento critico riguarda i servizi di sorveglianza: nei mesi di maggio e giugno, in diverse località naturali autorizzate alla balneazione, il servizio di vigilanza non era ancora stato attivato sistematicamente.

Il rapporto prende in considerazione gli annegamenti accidentali che hanno richiesto l’intervento dei servizi di emergenza sanitaria oppure che hanno provocato il decesso direttamente nel luogo dell’incidente.

I dati confermano quanto il rischio di annegamento rimanga elevato, anche per gli adulti, e sollevano interrogativi sulla necessità di adeguare prevenzione e sorveglianza a estati sempre più calde, durante le quali la frequentazione dei luoghi di balneazione può aumentare ben prima dell’inizio della stagione turistica tradizionale.