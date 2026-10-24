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24 Ottobre 2026 - 16.47

Traffico illegale di rifiuti e documenti falsi: 69enne arrestato a Montecchio Maggiore per fatti risalenti al 2015

REDAZIONE
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Dovrà scontare cinque mesi di reclusione ai domiciliari un uomo di 69 anni, originario del Ghana e residente a Montecchio Maggiore, condannato per spedizione illegale di rifiuti e falsità ideologica. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di martedì 20 ottobre dai carabinieri della locale Tenenza.

L’ordine di carcerazione è stato emesso a seguito di una condanna pronunciata dal Tribunale di Genova per una serie di episodi avvenuti nel 2015 in Liguria, nell’ambito di attività legate alla gestione illecita dei rifiuti e al settore delle importazioni ed esportazioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova e condotte dai carabinieri liguri, avevano fatto emergere il coinvolgimento dell’uomo in ripetute operazioni irregolari riguardanti la movimentazione e la spedizione di rifiuti, accompagnate da condotte di falsità ideologica.

A distanza di undici anni dai fatti, il provvedimento giudiziario è stato eseguito dai militari di Montecchio Maggiore, che hanno rintracciato il 69enne e lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti.

Ultimate le formalità, l’uomo è stato trasferito nella propria abitazione, dove dovrà scontare la pena di cinque mesi in regime di detenzione domiciliare.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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