Traffico illegale di rifiuti e documenti falsi: 69enne arrestato a Montecchio Maggiore per fatti risalenti al 2015

Dovrà scontare cinque mesi di reclusione ai domiciliari un uomo di 69 anni, originario del Ghana e residente a Montecchio Maggiore, condannato per spedizione illegale di rifiuti e falsità ideologica. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di martedì 20 ottobre dai carabinieri della locale Tenenza.

L’ordine di carcerazione è stato emesso a seguito di una condanna pronunciata dal Tribunale di Genova per una serie di episodi avvenuti nel 2015 in Liguria, nell’ambito di attività legate alla gestione illecita dei rifiuti e al settore delle importazioni ed esportazioni.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova e condotte dai carabinieri liguri, avevano fatto emergere il coinvolgimento dell’uomo in ripetute operazioni irregolari riguardanti la movimentazione e la spedizione di rifiuti, accompagnate da condotte di falsità ideologica.

A distanza di undici anni dai fatti, il provvedimento giudiziario è stato eseguito dai militari di Montecchio Maggiore, che hanno rintracciato il 69enne e lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti previsti.

Ultimate le formalità, l’uomo è stato trasferito nella propria abitazione, dove dovrà scontare la pena di cinque mesi in regime di detenzione domiciliare.