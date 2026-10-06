Latterie Vicentine e Latterie Venete protagoniste del medagliere di Caseus 2026: otto premi e tre primi posti per Dop vicentine e trevigiane





Bressanvido (VI) – Vedelago (TV) 6 ottobre 2026 – Otto riconoscimenti, tre primi posti, due secondi e tre terzi. È il medagliere che Latterie Vicentine e Latterie Venete portano a casa da Caseus 2026, la rassegna dei formaggi promossa dalla Regione del Veneto che sabato 3 ottobre, a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, ha assegnato i premi di categoria. Il risultato più atteso è quello dell’Asiago DOP Fresco, primo classificato per Latterie Vicentine. È il prodotto di punta della cooperativa di Bressanvido, oggi primo produttore di Asiago DOP.

Latterie Vicentine sale sul podio altre tre volte, con tre terzi posti: Asiago DOP Stravecchio (oltre 15 mesi), Grana Padano DOP e Pan di formaggio (Formaggi aromatizzati, fumo o affumicati).

Latterie Venete, di cui Latterie Vicentine è socio di maggioranza – oltre a Centro Veneto Formaggi, Autotrasporti Pozza e Ca.Form – si aggiudica due primi posti con i formaggi aromatizzati affumicati e con la Latteria (pasta molle con crosta). Arrivano anche due secondi posti per l’Asiago DOP Mezzano (4-6 mesi) e per il Montasio DOP (2-5 mesi).

“Questi premi sono prima di tutto dei nostri conferenti – afferma Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine – Ogni forma premiata nasce dal latte che le aziende agricole conferiscono ogni giorno con impegno, professionalità e passione: è il loro lavoro a dare valore ai nostri formaggi, aggiunto alla sapienza dei nostri lavoratori. Vedere l’Asiago DOP Fresco al primo posto, in una competizione così partecipata, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra cooperativa.”

Il risultato assume più valore alla luce del contesto. Caseus 2026 ha registrato 536 formaggi in gara. Di questi, 419 partecipavano al 22° Concorso regionale dei formaggi del Veneto e 117 all’8° Concorso nazionale dei formaggi di Fattoria, con produzioni provenienti da dodici regioni italiane. La rassegna, promossa dalla Regione del Veneto, sostenuta dai Consorzi di tutela dei formaggi DOP veneti e organizzata da A.Pro.La.V., si è svolta il 3 e 4 ottobre. Ha proposto 140 appuntamenti tra degustazioni guidate, cooking show e incontri con i casari, con 5.600 posti degustazione per i consumatori. Per la prima volta ha ospitato tutti i 53 formaggi DOP italiani.

“Il risultato premia un modello di filiera certificata e controllata in ogni fase, dalla stalla al prodotto finito – sostiene Gianluca Paulillo, direttore generale di Latterie Vicentine – Qui la tecnologia incontra la tradizione: investiamo in impianti e processi sempre più efficienti per esaltare la qualità che nasce dal latte dei nostri conferenti. I premi ottenuti da Latterie Vicentine e da Latterie Venete, su prodotti molto diversi tra loro, dimostrano che questo approccio funziona. Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri allevatori e a tutti i nostri dipendenti, senza il cui contributo questi riconoscimenti non sarebbero stati possibili.”

Il nuovo polo di Bressanvido

Il riconoscimento arriva a pochi mesi dall’inaugurazione, il 1° marzo 2026, del nuovo caseificio dedicato al Grana Padano DOP presso il quartier generale di Bressanvido. Il polo si sviluppa su 9.157 metri quadrati coperti, con una capacità produttiva di 140.000 forme, ed è frutto di un investimento da 17 milioni di euro. Ha portato la produzione di Grana Padano da Bassano del Grappa a Bressanvido, dove oggi Latterie Vicentine lavora in un unico sito Asiago DOP e Grana Padano DOP, due importanti dop italiane.

Il medagliere di Caseus 2026

Latterie Vicentine

1° posto – Asiago DOP Fresco

3° posto – Asiago DOP Stravecchio (oltre 15 mesi)

3° posto – Grana Padano DOP

3° posto – Formaggi aromatizzati, (fumo o affumicati)

Latterie Venete

1° posto – Formaggi aromatizzati, fumo o affumicati

1° posto – Latteria, pasta molle con crosta

2° posto – Asiago DOP Mezzano (4-6 mesi)

2° posto – Montasio DOP Fresco (2-5 mesi)

Fuori concorso, Premio Giuria Popolare Formaggi affumicati

Latterie Vicentine è una cooperativa con sede a Bressanvido (VI), riunisce circa 200 soci allevatori tra le province di Vicenza, Padova, Treviso e Trento. È il primo produttore di Asiago DOP e produce anche Grana Padano DOP e altri formaggi veneti come Brenta Oro, Oro di malga, Cuor di Vezzena, Morlacco e Bastardo, con una filiera controllata e certificata in ogni fase.

Latterie Venete S.p.A. è una realtà storica del territorio trevigiano con sede a Vedelago (TV), attiva nella produzione e commercializzazione di formaggi e derivati del latte. L’azienda rappresenta un punto di riferimento per la filiera locale e lavora oltre 40 milioni di litri di latte all’anno, con una presenza consolidata nei mercati nazionali, in grado di garantire l’intera filiera produttiva per l’Asiago DOP ed il Montasio DOP e per gli altri articoli di propria produzione.