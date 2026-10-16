CioccolandoVi 2026: per tre giorni Vicenza è la capitale del cioccolato



C’è un momento dell’anno in cui Vicenza diventa la capitale del cioccolato. Succede da ben 21 anni, a fine ottobre, quando in centro storico torna CioccolandoVi, la manifestazione dedicata al cioccolato di qualità.L’edizione di quest’anno, che si terrà nel fine settimana dal 23 al 25 ottobre in Piazza dei Signori e contra’ Garibaldi, fa ufficialmente parte del ricco programma #fuorimostra, il palinsesto di eventi diffusi che accompagna la grande esposizione artistica “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, ospitata dal 14 novembre in Basilica Palladiana.CioccolandoVi 2026 è stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino, dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessore alle attività produttive e al rilancio del centro storico Cristina Balbi e dal presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo.«Eventi come CioccolandoVi contribuiscono a rendere sempre più vivo e attrattivo il centro storico, richiamando cittadini e visitatori e creando occasioni che possono tradursi in maggiori presenze e in nuove opportunità per le attività economiche della città – dichiara il sindaco Giacomo Possamai –. È importante che manifestazioni come questa, ormai stabilmente inserite nella programmazione cittadina, continuino a crescere e a rafforzare il loro legame con la città. Ringrazio quindi Confcommercio per aver scelto quest’anno di collegare CioccolandoVi al percorso delle grandi mostre in Basilica Palladiana che sarà inaugurato dal Presidente della Repubblica. Siamo ormai alla vigilia di un appuntamento molto importante per Vicenza e abbiamo condiviso con Confcommercio e con altre realtà del territorio l’idea che, accanto al percorso espositivo, tutta la città possa mobilitarsi con iniziative capaci di accompagnare e valorizzare le mostre. CioccolandoVi è un esempio concreto di questo percorso e siamo contenti che Confcommercio ne faccia parte».«CioccolandoVi è un appuntamento ormai consolidato nel calendario autunnale della città ed è una di quelle iniziative dedicate al commercio che danno un grande contributo a rendere il centro storico ancora più vivo e attrattivo – dichiara l’assessora alle attività produttive e al centro storico Cristina Balbi –. Manifestazioni come questa portano in città visitatori, valorizzano le attività commerciali e permettono di vivere gli spazi del centro con modalità diverse, unendo qualità dell’offerta, socialità e promozione del territorio. Ringrazio Confcommercio Vicenza e tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di CioccolandoVi per aver fatto crescere negli anni un appuntamento capace di rinnovarsi e di mantenere un forte legame con la città. E a rendere speciale l’edizione di quest’anno è anche l’inserimento di CioccolandoVi in #fuorimostra, il palinsesto di eventi che fa da corollario alla mostra Italia Germania».«CioccolandoVi è un appuntamento che contribuisce a rendere vivo e attrattivo il cuore di Vicenza, portando nel centro storico cittadini, visitatori e famiglie. – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Nicola Piccolo – Come Confcommercio Vicenza siamo orgogliosi di promuovere un evento che, anno dopo anno, è entrato nel calendario delle iniziative più attese dell’autunno e che contribuisce concretamente a sostenere l’attrattività del centro storico. Investire in manifestazioni di qualità significa investire nella vitalità della città e nella capacità delle sue imprese di accogliere e creare valore. Per i nostri commercianti e per i pubblici esercizi, eventi come questo rappresentano un’importante occasione per intercettare nuovi visitatori, favorire la permanenza nel centro storico e creare un circolo virtuoso tra manifestazione, shopping, ristorazione e turismo. Ci auguriamo, come per le passate edizioni, di accogliere un pubblico numeroso e che sia di buon auspicio per il centro storico e per tutta Vicenza in vista delle prossime grandi mostre in Basilica Palladiana».24 i grandi stand dei cioccolatieri provenienti un po’ da tutta Italia e selezionati per raccontare il meglio della produzione cioccolatiera, attraverso lavorazioni di qualità, ricette della tradizione locale e interpretazioni più creative. Le loro produzioni di cioccolato e altre specialità a base di cacao, preparate per l’occasione, daranno forma a una vera geografia del gusto: tavolette nelle più diverse declinazioni, praline, cremini, gianduiotti, tartufi, torroni, creme spalmabili, frutta ricoperta, liquori al cioccolato, cioccolato da bere, torte e tante altre tentazioni. In molti stand ci saranno prodotti adatti ai vegani e agli intolleranti al lattosio.La gran parte dei cioccolatieri di CioccolandoVi 2026 (22 su 24) ha già partecipato alle scorse edizioni della manifestazione e torna a Vicenza per incontrare nuovamente gli affezionati clienti, che conoscono le loro specialità e la qualità delle proposte.Tra le novità, nello stand “La Dolce Vita” del maestro cioccolatiere Davide Marcantognini e in quello di “Cioccolateria Veneziana” dei fratelli cioccolatieri Francesco e Simone Mengo, si potranno trovare i deliziosi cioccolatini ispirati alla mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, in Basilica Palladiana dal 14 novembre prossimo: creazioni originali, realizzate per CioccolandoVi 2026, come augurio a Vicenza per il successo delle sue internazionali mostre in arrivo!CioccolandoVi 2026 è una manifestazione inserita nel ricco programma “Fuori Mostra”, che da ottobre 2026 a maggio 2027, offre a Vicenza e provincia oltre 200 eventi di accompagnamento alla mostra “Italia Germania”, la prima della trilogia di grandi esposizioni dedicate all’arte europea in Basilica Palladiana.CioccolandoVi è organizzata da Confcommercio Vicenza, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di 50&Più Vicenza, la collaborazione di Magis Energia e il patrocinio del Comune di Vicenza.E come da tradizione, CioccolandoVi è più che una semplice mostra mercato: CioccolandoVi è un’esperienza urbana, una tre giorni capace di conquistare gli intenditori di cioccolato, gli appassionati, ma anche chi vuole semplicemente regalarsi una pausa speciale in una delle cornici più suggestive del Veneto, vivendo il centro senza fretta, lasciandosi guidare dai profumi e dal potere attrattivo del “cibo degli dei”.Negli anni, infatti, CioccolandoVi ha costruito un rapporto affezionato con il suo pubblico, diventando un piccolo rito d’autunno: si arriva nel centro storico per il cioccolato, certo, ma anche per visitare e vivere Vicenza con un ritmo diverso.Gli stand saranno aperti venerdì 23 ottobre dalle 13 alle 23; sabato 24 ottobre dalle 9.30 fino a mezzanotte; domenica 25 ottobre dalle 9.30 alle 20.Tre giorni, 24 interpreti del miglior cioccolato di qualità e una città intera da assaporare grazie anche al programma di EVENTI collaterali.



PROGRAMMANelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Museo Diocesano di Vicenza, i più piccoli potranno diventare piccoli pasticceri con il laboratorio “Mondo di Bu – Nel Paese dei Balocchi”, un’esperienza golosa, ispirata a Pinocchio e al magico Paese dei Balocchi.Gli amanti dell’inglese potranno invece mettersi alla prova con “The Great Chocolate Escape: discover the sweetest side of English!” di Wall Street English: un gioco ad enigmi in lingua inglese, tra indizi, sfide e spirito di squadra, con un dolce premio finale per chi completerà la missione.E ancora, musica dal vivo con “Music I’d Like to Feel”, la band che spazia dallo swing alle hit pop e blues, in contra’ Garibaldi e contra’ Cavour, sia sabato che domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17.00.Domenica 25 ottobre, in contra’ Garibaldi, divertimento assicurato per grandi e piccoli, con la ludoteca itinerante “ZugàTolando”, con giochi in legno e materiali di recupero.A Fiabrica – la bottega studio dove incontrarsi come una volta – in Galleria San Lorenzo, 16 Vicenza, venerdì dalle 21 alle 23; sabato dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23; domenica dalle 17 alle 19) sarà disponibile il fiabricato Choco Book fave della buonanotte, gioco libero con un libro interamente fiabricato con carta derivante da materie prime eco-innovative, bucce di fave di cacao, in tavoletta, limited edition, da scartare e assaggiare: esordi amari di fiabe da addolcire lievemente con la fantasia per addentrarsi nel mondo del sonno e della notte. Per tutte le età, ingresso libero. www.fiabrica.itIl programma giornaliero è disponibile sul sito cioccolandovi.it, dove sono disponibili i link per iscriversi agli eventi, gratuiti, ma con prenotazione obbligatoria.CioccolandoVi 2026 è accompagnata da una capillare campagna promozionale, diffusa in tutta la regione e anche al di fuori del Veneto, con spot e annunci su radio, televisione, quotidiani e social media. L’invito è di lasciarsi conquistare dalla golosità dell’evento, tra profumi, sapori e tentazioni di cioccolato, ma anche di proseguire il piacere dell’esperienza a Vicenza in occasione della prossima mostra “Italia Germania. Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”. Per informazioni sui vari eventi in programma https://eventi.comune.vicenza.it/Eventi/CioccolandoVi-2026.

Per informazioni sulla manifestazione https://www.cioccolandovi.it.