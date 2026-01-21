Andrea e Chiara giovani centenari accomunati dal dono del sangue

Donare il sangue è uno straordinario gesto di generosità. E lo rappresentano senza dubbio molti giovani, che credono fermamente nell’importanza di recarsi periodicamente al centro raccolta sangue per fare del bene al prossimo.

Andrea e Chiara Rocchi, giovani fratelli del Gruppo Fidas di Arcugnano, ci hanno creduto fin da quando hanno raggiunto la maggiore età e, proprio nei giorni scorsi, hanno messo a segno, rispettivamente l’importante traguardo delle 200 e 100 donazioni.

A celebrare l’importante risultato raggiunto, al centro raccolta sangue dell’Ulss 8 Berica era presente la vicepresidente di Fidas Vicenza, Luisa Segato, che ha ricordato l’importanza di donare il sangue e trasmettere messaggi positivi ai giovani, che sono pronti a raccoglierli ed a replicare le buone azioni, specie quando sono i genitori a trasmetterle.

È proprio questo il caso dei due fratelli Rocchi. “Abbiamo iniziato a donare il sangue appena possibile – commentano Andrea e Chiara – e ci abbiamo creduto anche sulla scia di nostro padre Ingri, che ha saputo trasferirci anche questo messaggio positivo. Ci siamo subito dati da fare e vogliamo continuare a donare finché sarà possibile, proprio come ha fatto lui, che ha fondato il Gruppo Fidas di Arcugnano nel 1988, ne è stato più volte presidente ed ha effettuato oltre 170 donazioni di sangue”.