Noventa Vicentina entra nel vivo dell’autunno: da stasera quattro giorni di eventi (e cibo!) fino alla grande Fiera dell’Area Berica

Noventa Vicentina si prepara a vivere quattro giornate particolarmente intense, con un calendario che da oggi, giovedì 8 ottobre, accompagnerà il paese fino alla 39ª Fiera Autunnale dell’Area Berica di domenica 11 ottobre, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Questa sera, alle 20.45 al Cinema Famiglia, è in programma “Noventa sul grande schermo”, serata dedicata ai cortometraggi. Domani, venerdì 9 ottobre alle 20.30, nella Sala Paradiso di Villa Barbarigo, si terrà invece il convegno di apertura della Fiera Autunnale promosso da Confagricoltura Vicenza: “Coltivare il futuro, custodire la natura. Agricoltura conservativa e crediti di carbonio: nuove pratiche, nuove opportunità”. un ottobre ricco di eventi

Sabato 10 ottobre il programma entrerà ancora più nel clima della Fiera. Alle 16, sotto i portici ovest di piazza IV Novembre, l’Associazione Micologica Bresadola, sezione di Sossano, curerà la catalogazione dei funghi. Alle 18, nella sala mostre al piano terra di Villa Barbarigo, è prevista una visita guidata alla mostra “Agrosfera, storia di tradizione e innovazione”, progetto fotografico collettivo nazionale della FIAF. un ottobre ricco di eventi

La serata proseguirà dalle 19 nella tensostruttura di via dei Martiri 21 con “Panino Dance”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Noventa Vicentina. Si potrà mangiare in compagnia e, dalle 21, spazio a musica, animazione e ballo, in una serata pensata per giovani, famiglie e partecipanti di tutte le età. Panino Dance articoletto

Il momento centrale arriverà domenica 11 ottobre con la 39ª Fiera Autunnale dell’Area Berica. Il centro storico ospiterà prodotti agricoli a chilometro zero, florovivaismo, specialità enogastronomiche, artigianato, commercio locale, trattori d’epoca e mezzi agricoli antichi e moderni. PROGRAMMA FIERA 2026

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 10 alla presenza delle autorità. Alle 11.30, in Sala Paradiso, il professor Carlo Alberto Formaggio, vicesindaco, e Alberto Montagner, presidente di “Veneto Nostro”, parleranno delle “Memorie della Serenissima a Noventa Vicentina”. A mezzogiorno aprirà lo stand gastronomico della Pro Loco nella tensostruttura di via dei Martiri.

Alle 14, in via U. Masotto, spazio al mercatino per il libero scambio di libri e giochi organizzato da Ascom e dai Comitati Genitori delle scuole di Noventa. Alle 15, davanti a Villa Barbarigo, l’Accademia Crown proporrà dimostrazioni di scherma storica nell’ambito dell’iniziativa “Dal Medioevo alla Repubblica Serenissima”, seguite dalla sfilata dei rievocatori in costume per le vie del centro con la Compagnia d’Arme San Vitale e Veneto Nostro.

Alle 16, nel parcheggio della scuola primaria in via Marconi, il Gruppo Trattoristi di Noventa Vicentina proporrà la rievocazione storica della trebbiatura. Alle 17 è prevista una visita guidata a Villa Barbarigo con il professor Carlo Alberto Formaggio, con prenotazione entro il 10 ottobre, mentre alle 18.30 riaprirà lo stand gastronomico della Pro Loco. PROGRAMMA FIERA 2026

Per tutta la giornata saranno inoltre attivi il servizio navetta con Berica Trains dai supermercati Migross e Prix e dalla Baita Alpini “U. Masotto”, le esposizioni di trattori, attrezzi e seminatrici d’epoca, la mostra di funghi sotto i portici, la pesca di beneficenza della Parrocchia, i negozi aperti e la mostra fotografica “Agrosfera”. Villa Barbarigo sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. PROGRAMMA FIERA 2026

Gli appuntamenti non finiranno con la Fiera: il calendario di ottobre proseguirà il 13 con una serata dedicata al cinema e all’Ottobre Rosa, il 17 con la mostra fotografica per i 40 anni del Cai di Noventa Vicentina e l’inaugurazione della nuova sede, il 19 con l’avvio delle cure termali a Battaglia Terme, il 21 con la Maratona di Lettura, il 23 con un nuovo appuntamento dell’Ottobre Rosa e il 28 con l’incontro sulla legalità con Giovanni Paparcuri. un ottobre ricco di eventi