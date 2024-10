Marcia in rosa, Fidas Vicenza in prima linea

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grande partecipazione alla Marcia in rosa, l’evento podistico promosso, tra gli altri, da Fidas Vicenza, che ha preso parte alla manifestazione sportiva con numerosi donatori di sangue.

Dalla Cittadella dello sport al centro storico di Thiene, oltre trecento persone hanno colorato di rosa le strade cittadine, con l’intento di far riflettere la società civile sull’importanza di aderire alla prevenzione e fare sport per vivere meglio.

“Prevenzione e sport sono essenziali per puntare sulla salute della persona. Noi donatori di sangue – commenta la presidente del Gruppo Fidas Vicenza di Thiene, Elisa Martini – lo sappiamo bene e continuiamo a promuovere non soltanto l’importanza di diventare donatori di sangue, ma soprattutto di avere a cuore la propria salute, che si realizza senza dubbio con uno stile di vita sano, in cui sport, sana alimentazione e, naturalmente, la prevenzione, giocano un ruolo determinante”.

Il ricavato dell’evento è stato devoluto alla Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori.