Vicentino, ragazza 17enne investita da un autobus di linea: trasportata all’ospedale

Una ragazza è stata investita da un autobus di linea SVT nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 novembre, a Thiene. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.05 in viale Bassani, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale.

Secondo le prime informazioni, la giovane è stata colpita dal mezzo pubblico mentre questo percorreva la strada. L’autista dell’autobus si è immediatamente fermato ed è sceso dal veicolo per verificare le condizioni della ragazza e quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, il cui personale ha prestato le prime cure alla giovane, disponendone successivamente il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, con un codice di gravità indicato tra verde e giallo (giallo corrisponde a ferite di media gravità. Non sono stati forniti ulteriori dettagli).

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento è intervenuta una pattuglia di pronto intervento del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino, che ha effettuato i rilievi necessari.

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra l’autobus e la ragazza.