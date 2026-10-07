“Il corpo non è neutro” a Montecchio Maggiore un seminario tra cultura e parità di genere









MONTECCHI M. 7 OTTOBRE 2026 – Il 17 ottobre alle ore 9.00, in Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore, si terrà l’incontro proposto da Cooperativa Sociale Studio Progetto e dallo Sportello Informadonna del Comune di Montecchio Maggiore nell’ambito del programma di appuntamenti dell’Ottobre Rosa 2026, organizzato dal Comitato ANDOS di Ovest Vicentino).

Il modo in cui conosciamo e interpretiamo i corpi femminili e maschili influenza anche la ricerca, la diagnosi e la cura. Da questa riflessione nasce “Il corpo non è neutro. Dalle rappresentazioni del femminile e del maschile alla medicina di genere”, il seminario proposto da Cooperativa Sociale Studio Progetto e dallo Sportello Informadonna del Comune di Montecchio Maggiore, in programma il 17 ottobre alle ore 9.00 nella Sala Civica di Corte delle Filande a Montecchio Maggiore.

L’appuntamento mette in relazione la dimensione sociale e culturale delle differenze di genere con il diritto alla salute, per approfondire come stereotipi e rappresentazioni del femminile e del maschile possano incidere anche sul riconoscimento dei bisogni delle persone e sui percorsi di prevenzione e cura.

A guidare la riflessione saranno

– la Professoressa Nadia Maria Filippini, Docente di Storia delle Donne presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche, che affronterà il tema della costruzione sociale e culturale del femminile e del maschile con un intervento dal titolo ”Corpi e storia: la natura dei generi nella medicina tradizionale”;

– la la Professoressa Giovannella Baggio, Medico, Professore ordinario di medicina interna, titolare della prima cattedra in Italia di Medicina di Genere,Dipartimento di Medicina Molecolare, Università di Padova, che approfondirà il tema della medicina di genere con “La medicina di genere: riconoscere le differenze per migliorare prevenzione, diagnosi e cura;

– la Dott.ssa Barbara Basso, Direttrice della SC Assistenza Farmaceutica dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) con l’intervento “La farmacologia di genere: stessi farmaci, effetti diversi”.

L’appuntamento sarà arricchito da un intervento di Elena Lusvardi, responsabile della comunicazione di Cooperazione Salute, che illustrerà il percorso della rassegna “Rigeneriamo: pari ma non uguali” e l’importanza degli strumenti divulgativi nella medicina di genere.”

Le stesse malattie possono manifestarsi in modo diverso nelle donne e negli uomini, con sintomi differenti e risposte diverse ai farmaci. La medicina di genere studia queste differenze e le loro implicazioni per la salute: un approccio che attraversa gli ambiti della medicina e punta a rendere più tempestive le diagnosi, più appropriate le cure e più efficace la prevenzione.

Affrontare questi temi significa portare il dibattito sulla parità di genere in un ambito che riguarda la vita quotidiana di tutte e tutti. Il seminario offrirà l’occasione per interrogarsi su modelli culturali spesso dati per scontati e comprendere come il riconoscimento delle differenze possa contribuire all’equità nell’accesso alla salute.

L’iniziativa si inserisce in “Parità On Board. Salire a bordo del cambiamento per una reale parità di genere”, progetto di cui Studio Progetto è partner, con capofila ESAC Formazione, finanziato nell’ambito del programma regionale “50&50 – Donne e uomini verso un futuro alla pari”.





Evento gratuito, posti limitati, iscrizione al link: https://bit.ly/ilcorpononneutro