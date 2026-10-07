CRONACA
7 Ottobre 2026 - 17.16

Dueville, scontro sulla Marosticana: un’auto finisce dentro un negozio, due feriti

Nicoletta Ugolini
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DUEVILLD 7 OTTOBRE 2026 – Intorno alle 10.10 di oggi, mercoledì 7 ottobre, a Dueville, una Nissan guidata da un 43enne si è scontrata sulla Strada Provinciale Marosticana, all’altezza di via Milana, con un’Alfa Romeo Tonale condotta da un 62enne di Bolzano Vicentino. Dopo l’urto la Nissan ha sfondato la vetrina del negozio “Grigiante Casa Bio”, fermandosi in parte all’interno, mentre l’Alfa ha colpito una Toyota ferma in via Milana, con a bordo un 76enne di Caldogno e una passeggera, rimasti illesi.

Due conducenti sono stati portati in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza. Grande spavento per i titolari del negozio. Via Milana è rimasta chiusa circa un’ora e mezza per i rilievi della Polizia Locale Nordest Vicentino e la pulizia della strada.

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