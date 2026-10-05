Vicenza, “Lettere dal Fronte”: Arsamanda porta a teatro una storia vera d’amore, guerra e memoria

Domenica 11 ottobre alle 17 al Teatro di San Giuseppe lo spettacolo promosso da Arsamanda – L’Arte da Amare APS insieme ad ANEI Vicenza ed Ensemble Teatro Vicenza. Al centro la storia vera di Imelde Rossato e Italo Tombolato, raccontata attraverso lettere, musica, canzoni dal vivo e proiezioni. Sotto: la locandina

Arsamanda – L’Arte da Amare APS torna protagonista a Vicenza con “Lettere dal Fronte”, spettacolo teatrale in programma domenica 11 ottobre alle 17 al Teatro di San Giuseppe, in via Mercato Nuovo 41.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Arsamanda APS, ANEI – Associazione Nazionale Ex Internati, sezione di Vicenza, ed Ensemble Teatro Vicenza e porta sul palco una storia vera capace di intrecciare dimensione privata e memoria collettiva.

Al centro dello spettacolo ci sono Imelde Rossato e Italo Tombolato, protagonisti di una vicenda segnata dalla guerra, dalla lontananza e dal loro scambio epistolare. Le lettere diventano così il filo conduttore di un racconto che attraversa la Seconda Guerra Mondiale e il Dopoguerra, restituendo al pubblico una storia fatta di sentimenti, attesa, paura e speranza.

“Lettere dal Fronte”, nato da un’idea di Lucia Pomi, è costruito nella forma del reading teatrale e unisce recitazione, musica, canzoni eseguite dal vivo e proiezioni. Un linguaggio scelto per avvicinare il pubblico a una pagina della storia italiana spesso poco conosciuta, quella degli Internati Militari Italiani.

A più di ottant’anni dalla fine della guerra, lo spettacolo vuole infatti rendere omaggio non soltanto ai protagonisti della vicenda raccontata, ma anche agli IMI, mantenendo viva la memoria di chi visse la prigionia e l’internamento.

L’adattamento e la regia sono affidati a Fabiola Gozzi e Irma Sinico. Sul palco saranno impegnati Irma Sinico, Claudio Manuzzato, Leis Zanon e Franco Zambellan, con la partecipazione del soprano Paola Burato.

L’allestimento scenografico è curato da Maria Teresa Nardon e Sabrina Sgevano, mentre luci e fonica sono affidate a Enrico Pesavento.

Per Arsamanda, associazione culturale e artistica impegnata nella valorizzazione di progetti capaci di unire arte, memoria e sensibilità civile, “Lettere dal Fronte” rappresenta un nuovo appuntamento costruito attorno alla forza del racconto e alla capacità del teatro di trasformare la storia in esperienza condivisa.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vicenza. Gli organizzatori ringraziano inoltre l’associazione Parkinson Vicenza e le associazioni combattentistiche ANED, ANPI, Circolo Toni Giuriolo, AVL Vicenza e ISTREVI per il sostegno alla manifestazione.

L’ingresso è a offerta libera responsabile, con contributo minimo di 10 euro. Per informazioni è possibile contattare ANEI Vicenza all’indirizzo aneivicenza@gmail.com.