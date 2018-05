Brendola – Truffa dello specchietto. Individuato e denunciato 25enne

I Carabinieri della Stazione di Brendola, nella giornata del 3 maggio 2018, a conclusione delle indagini avviate a seguito della denuncia presentata nei giorni precedenti, hanno denunciato A.R 25enne, residente ad Adrano, in provincia di Catania, con precedenti di polizia.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, attraverso l’acquisizione di inconfutabili riscontri oggettivi, hanno permesso di appurare che l’indagato aveva tentato a Brendola, in concorso con un complice in fase di identificazione, la c.d “truffa dello specchietto” ai danni di un’anziana del luogo alla quale addebitavano il danneggiamento del veicolo nella loro disponibilità, proponendo di risolvere la controversia attraverso la consegna di somma di danaro da quantificare, cosa che non avveniva per il rifiuto della pensionata che, successivamente, segnalava l’accaduto ai Carabinieri.