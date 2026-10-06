Tragedia sulle Tofane: escursionista precipita in un canale e muore

Un escursionista italiano di 63 anni ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 6 ottobre sulle Tofane, a Cortina d’Ampezzo. L’uomo è precipitato in un canale durante un’escursione nella zona della Tofana di Dentro ed è stato individuato ormai senza vita dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

A far scattare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché da tempo non riuscivano più a mettersi in contatto con il 63enne. Anche l’applicazione utilizzata per seguirne l’itinerario continuava a segnalare la stessa posizione lungo il percorso. I parenti hanno quindi avvisato i Carabinieri, che attorno alle 16.20 hanno attivato la Centrale del 118.

Raccolte le indicazioni necessarie, l’elicottero del Suem si è diretto verso la Tofana di Dentro. Già durante la prima ricognizione, sotto il sentiero che dalle creste di Cima Formenton conduce al Bivacco Baracca degli Alpini, i soccorritori hanno individuato il corpo dell’uomo all’interno di un canale, circa 70 metri più in basso rispetto al tracciato.

Il tecnico di elisoccorso e l’équipe medica sono stati calati nelle vicinanze con il verricello, ma per il 63enne non c’era ormai più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Dopo il nulla osta alla rimozione concesso dalla magistratura, la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasportata alla piazzola del Codivilla, dove erano presenti le squadre del Soccorso alpino di Cortina e della Guardia di finanza.