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6 Ottobre 2026 - 11.57

Vicentino, anziano arrestato: deve scontare un mese e 15 giorni per guida senza patente

REDAZIONE
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Un anziano residente nel territorio di Montecchio Maggiore è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dopo una condanna definitiva per guida senza patente.

L’uomo deve scontare una pena di un mese e quindici giorni di reclusione, stabilita dal Tribunale di Vicenza. In passato era stato infatti fermato mentre si trovava alla guida del proprio veicolo nonostante gli fosse già stata revocata la patente.

I Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore hanno quindi dato esecuzione al provvedimento.

Non essendo state presentate richieste di ammissione a misure alternative alla detenzione, al termine delle formalità svolte presso la Compagnia Carabinieri di Valdagno l’anziano è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare.

Sconterà dunque nella propria abitazione la pena definitiva disposta dall’Autorità giudiziaria.

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