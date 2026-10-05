Noventa Vicentina, uomo trovato senza vita in casa: da chiarire le cause del decesso

Un uomo di 54 anni, N.B., è stato trovato senza vita nella propria abitazione questa mattina, lunedì 5 ottobre, a Noventa Vicentina.

Secondo le prime informazioni disponibili, a fare la drammatica scoperta sarebbe stato un familiare. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso e saranno gli accertamenti a stabilire che cosa sia accaduto.

Tra le ipotesi da verificare vi sarebbe anche quella di una caduta accidentale, ma allo stato attuale non ci sono elementi sufficienti per ricostruire con certezza la dinamica né per stabilire se la morte sia stata provocata da un malore o da altre cause.

L’uomo lavorava in un’azienda del territorio ed era conosciuto nella comunità di Noventa Vicentina.

Ulteriori elementi potranno emergere nelle prossime ore dagli accertamenti delle forze dell’ordine effettuati sul posto.