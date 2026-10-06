6 Ottobre 2026 - 17.51
Sarego, 48enne ferito da una lamiera: trasportato in ospedale a Vicenza in codice giallo
SAREGO, 6 OTTOBRE 2026 – Incidente alle 16.07 di oggi, martedì 6 ottobre, in via Angelo Schiatti a Sarego, presso la Power Europe srl. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito da una lamiera, riportando una ferita lacero-contusa con coinvolgimento arterioso.
Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l’automedica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.