CRONACA
6 Ottobre 2026 - 17.51

Sarego, 48enne ferito da una lamiera: trasportato in ospedale a Vicenza in codice giallo

Nicoletta Ugolini
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SAREGO, 6 OTTOBRE 2026 – Incidente alle 16.07 di oggi, martedì 6 ottobre, in via Angelo Schiatti a Sarego, presso la Power Europe srl. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito da una lamiera, riportando una ferita lacero-contusa con coinvolgimento arterioso.

Sul posto è intervenuto il Suem 118 con l’automedica. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza.

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