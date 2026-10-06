Noventa Vicentina, riparte la Scuola dei Mestieri di OTB: il 90% degli ultimi partecipanti entra nel Gruppo

Ha preso il via a Noventa Vicentina la sesta edizione della Scuola dei Mestieri, l’Academy interna di Staff International, piattaforma produttiva e logistica del Gruppo OTB. Il progetto, nato nel 2021, punta a trasferire alle nuove generazioni le competenze artigianali e tecniche che rappresentano uno dei punti di forza del Made in Italy.

La nuova edizione arriva dopo la conclusione della quinta, inaugurata nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del Made in Italy alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Dal 2021 la Scuola ha formato oltre 50 giovani e i risultati sul fronte occupazionale sono in crescita: il 90% dei partecipanti all’ultima edizione entrerà infatti nelle aziende del Gruppo OTB.

I giovani proseguiranno il proprio percorso professionale in aree come Prototipia, Sviluppo Prodotto, Modelleria, Controllo Qualità e Industrializzazione. Complessivamente, dalla nascita del progetto, il tasso di inserimento supera l’80%.

La quinta edizione ha inoltre sperimentato una nuova organizzazione del percorso formativo. Dopo una prima fase dedicata all’acquisizione delle competenze sartoriali, nella seconda parte del tirocinio i partecipanti sono stati inseriti direttamente nei reparti aziendali, lavorando a fianco dei professionisti di Staff International.

Con la sesta edizione arriva un’ulteriore novità: per la prima volta la Scuola dei Mestieri sarà organizzata in due sessioni nello stesso anno, consentendo così di raddoppiare il numero dei giovani coinvolti. L’obiettivo è rafforzare il trasferimento di competenze tra generazioni e salvaguardare professionalità considerate fondamentali per il futuro e la sostenibilità del settore della moda e del lusso.

Il percorso dura sei mesi e comprende l’apprendimento delle principali competenze sartoriali e di sviluppo di prodotti di alta qualità. Gli studenti partecipano inoltre a lezioni dedicate alla realizzazione di una collezione, alla sostenibilità e alla logistica, così da acquisire una visione completa delle diverse fasi del ciclo produttivo.

Sono previste anche visite presso alcuni dei principali partner produttivi di Staff International, per conoscere direttamente la filiera italiana del lusso, e negli atelier dei marchi del Gruppo, dove i partecipanti possono osservare il passaggio dalla creatività alla realizzazione artigianale del prodotto.

La Scuola dei Mestieri è rivolta a neodiplomati provenienti da istituti tecnici, ITS, corsi specialistici e percorsi di laurea nel settore moda di tutto il territorio nazionale.

Per partecipare alle selezioni della prossima edizione è necessario inviare un video curriculum della durata di 60 secondi, nel quale raccontare esperienze, aspirazioni e motivazioni alla partecipazione. Le candidature possono essere inviate all’indirizzo academy@staffinternational.com.

Staff International opera da 50 anni nel settore della moda ed è la piattaforma produttiva e logistica del Gruppo OTB. L’azienda gestisce direttamente produzione e logistica per alcuni dei marchi del portafoglio del Gruppo, tra cui Maison Margiela, Marni e Jil Sander, oltre alle collezioni Diesel di calzature, borse e piccola pelletteria. Staff International detiene inoltre un accordo di licenza esclusiva mondiale con Dsquared2, seguendo ricerca, sviluppo prodotto e distribuzione omnicanale delle collezioni.

OTB è il gruppo internazionale della moda a cui fanno capo Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. Controlla inoltre Staff International e Brave Kid e detiene una partecipazione nel marchio americano Amiri.

L’acronimo OTB significa “Only The Brave” e richiama la filosofia del fondatore e presidente Renzo Rosso, basata sul sostegno alla creatività internazionale, sull’innovazione e sulla volontà di andare oltre i confini tradizionali della moda.

Il Gruppo conta circa 7.000 dipendenti nel mondo e sviluppa la propria strategia attraverso un approccio digitale orientato al consumatore, investimenti nella sostenibilità e nella tecnologia e un forte impegno sociale attraverso la OTB Foundation.