Montecchio Maggiore, chiede soldi per comprare droga e minaccia di danneggiare l’auto: denunciato

Avrebbe chiesto denaro a un conoscente per acquistare insieme sostanze stupefacenti e, davanti al rifiuto, lo avrebbe minacciato di danneggiargli l’auto. Per questo un uomo senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore con l’ipotesi di reato di tentata estorsione.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione della persona conosciuta chiedendole una somma di denaro destinata all’acquisto di droga.

Al rifiuto, avrebbe reagito minacciando di danneggiare l’autovettura della presunta vittima se non avesse consegnato i soldi.

L’uomo preso di mira è riuscito ad allontanarsi e a segnalare quanto accaduto ai Carabinieri.

Le successive indagini, supportate anche dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso ai militari di risalire all’identità del sospettato.

L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per tentata estorsione.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, in base al principio della presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità dell’indagato potrà essere accertata definitivamente solo con una sentenza irrevocabile di condanna.