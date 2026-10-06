Vicenza, controlli “ad alto impatto” della Polizia: 172 persone identificate, un solo sequestro di hashish

VICENZA, 6 OTTOBRE 2026 – Nella giornata di ieri lunedì 5 ottobre la Polizia di Stato di Vicenza ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare degrado urbano, criminalità diffusa e consumo di droga, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Padova e della Polfer.

Gli agenti hanno battuto Campo Marzo, via Gorizia, Giardino Salvi, Parco Fornaci, la stazione autolinee, viale San Lazzaro, viale della Pace e via Faccio, quest’ultima al centro delle segnalazioni dei residenti. Qui, nonostante i ripetuti controlli, non sono stati trovati spacciatori né tossicodipendenti.

L’unica violazione riguarda un cittadino tedesco incensurato, sorpreso in viale della Pace con 2,21 grammi di hashish per uso personale, sequestrati e sanzionati in via amministrativa.

Il bilancio finale: 172 persone controllate (81 straniere), 20 veicoli ispezionati, 3 esercizi pubblici verificati e 48 soggetti con precedenti di polizia. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane, su disposizione del Questore.