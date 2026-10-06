Veneto – Anni di violenze e minacce contro moglie e figlio: uomo arrestato

Per anni avrebbe sottoposto moglie e figlio a maltrattamenti, minacce e aggressioni, fino a un nuovo episodio di violenza che ha portato la donna a denunciare tutto. Un uomo italiano è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Chioggia in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere disposto dall’Autorità giudiziaria.

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata dalla moglie, esasperata e spaventata dal progressivo aggravarsi dei comportamenti del marito, che secondo quanto ricostruito sarebbero diventati sempre più violenti e aggressivi anche nei confronti del figlio.

Una situazione che avrebbe provocato nella donna e nel ragazzo un grave e prolungato stato d’ansia.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia hanno fatto emergere un quadro indiziario ritenuto grave a carico dell’uomo. Durante gli anni di convivenza, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbe esercitato violenze sia psicologiche sia fisiche nei confronti dei familiari, accompagnate da ripetute minacce.

Nei giorni scorsi si sarebbe verificato un ulteriore episodio, con una violenta aggressione ai danni della moglie.

Alla luce degli elementi raccolti, il tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Chioggia, che hanno condotto l’uomo in carcere.