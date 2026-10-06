Torri di Quartesolo, lite in strada: gli punta una pistola al volto e la minaccia di morte. Denunciato un 52enne

Una lite per motivi legati alla circolazione sarebbe degenerata fino alla minaccia con una pistola puntata al volto. È quanto contestato a un 52enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri alla Procura della Repubblica di Vicenza per gravi minacce aggravate.

L’episodio risale al pomeriggio del 22 settembre e si è verificato nel territorio di Torri di Quartesolo. Secondo la ricostruzione dei militari, al culmine di un acceso alterco stradale l’uomo avrebbe intimato l’alt a un’auto guidata da una donna, sulla quale viaggiava anche una passeggera.

A quel punto avrebbe estratto una pistola e l’avrebbe puntata al volto della conducente, minacciandola di morte, per poi allontanarsi rapidamente a bordo del proprio veicolo.

Le indagini sono state avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Longare, con il supporto dei colleghi di Camisano Vicentino. Determinante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunale, che avrebbe consentito di ricostruire gli spostamenti del mezzo e di arrivare all’identificazione del presunto responsabile.

I militari hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, a Camisano Vicentino. Durante il controllo è stata rinvenuta e sequestrata l’arma che, secondo gli investigatori, sarebbe stata utilizzata durante l’episodio.

Si trattava di una pistola giocattolo tipo rivoltella, priva del tappo rosso di sicurezza e quindi, per aspetto, in grado di apparire come un’arma vera e di incutere timore.

Il 52enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.