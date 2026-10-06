Cade da un ponte nel Sile: bengalese salvato dai passanti

TREVISO, 6 OTTOBRE 2026 – Un uomo di origini bengalesi di 47 anni è caduto nel Sile dal ponte di San Martino, a Treviso città, mentre era in bicicletta: si era sporto per recuperare un oggetto finito a terra ed è precipitato in acqua.

Alcuni passanti gli hanno lanciato una cintura usata come corda, a cui si è aggrappato in attesa dei soccorsi. Sul posto Suem 118, polizia e vigili del fuoco, che con le sacche di salvataggio lo hanno tirato fuori dall’acqua.

Foto: Didier Descouens- Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0