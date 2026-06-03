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3 Giugno 2026 - 10.54

Ruba una moto, denunciato

NIcoletta Ugolini
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MALO, 3 GIUGNO – Nel pomeriggio del 28 maggio scorso, i militari della Stazione Carabinieri di Malo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza un 18enne residente a Isola Vicentina, per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, a seguito di un’accurata analisi delle immagini dei sistemi di
videosorveglianza e dei varchi stradali “targa-system”, i militari hanno raccolto indizi a carico del giovane in relazione al furto di un ciclomotore consumato lo scorso 26
maggio ai danni di una 41enne di Isola Vicentina.
Il mezzo a due ruote oggetto di furto è stato prontamente rinvenuto dai Carabinieri e già restituito alla
legittima proprietaria.

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