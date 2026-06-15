Lanerossi in B: chi meno spende… meglio spende?

di Alessandro Giaretta

In Viale del Mercato Nuovo 32 qualche volta va così…

È andata proprio così, invece, in Largo Paolo Rossi 9 esattamente un anno fa: Giorgio Zamuner, con un bel traversone logato “spending review”, ha infatti condotto il Lane alla storica e ormai quasi inflazionata vittoria del girone A con venti punti di vantaggio, come da vecchia profezia (ndr RR)…

Ed è in questo modo che sembra il DS biancorosso stia impostando anche la prossima campagna acquisti: nessun nome altisonante al momento risulta annotato nel taccuino, ma varie voci filtrano riguardo profili interessanti, prevalentemente provenienti dalla terza serie appena lasciata alle spalle.

Motivazione, fame e voglia di emergere saranno dunque le parole d’ordine per la costruzione del nuovo Lane?

Le dichiarazioni di dirigenza e proprietà sembrano andare in questa direzione: a prevalere sarà la chiara intenzione di mantenere intatti gli equilibri di un gruppo senza prime donne né “stars di Hollywood”.

Al netto dei solenni rinnovi che iniziano a fioccare, scoppiettando carichi di buoni propositi… potranno dunque due giovanotti da Bologna, lo juventinino next generato e altri simpatici protagonisti della scorsa Serie C rappresentare lo slancio necessario per affrontare il grande salto in cadetteria?

Considerato il largo anticipo con cui il corsaro diesse berico ha potuto iniziare le manovre di abbordaggio per l’impostazione delle trattative (siamo in B da marzo), onestamente sarebbe legittimo aspettarsi qualche incursione più ambiziosa, soprattutto nelle stive delle compagini neo promosse in massima serie o almeno in quelle di chi c’ha provato fino alla fine partecipando ai playoff…

Venezia, Frosinone e Monza dovranno necessariamente rinunciare ad alcuni protagonisti delle loro rispettive scalate per far posto a più o meno scafati personaggi da Serie A… Le prime due, maggiormente predestinate alla risalita, avrebbero potuto essere avvicinate già in aprile per sondare le acque.

In alternativa rimane sempre anche lo “sciacallaggio sportivo”, perché infatti non mettere il becco nelle carcasse di chi lo scorso anno partì per lana… e tornò tosato…? Bari e Spezia ne sanno qualcosa, e qualcosa di buono sarà sicuramente disponibile in queste rose che verranno inevitabilmente ridimensionate dopo il tonfo all’indietro.

D’altro canto, guardandoci a est… e soprattutto a ovest, nemmeno Biancoscudo ed Hellas stanno sbocciando per colpi di mercato da billionaire. In generale la situazione pare fisiologicamente in stallo; appena inizieranno a muoversi le prime pedine si creeranno gli spazi per vedere chi rimarrà veramente in sella nel grande rodeo del calciomercato estivo 2026.

Luglio, col bene che ti voglio, sarai tu infatti il mese che permetterà ad osservatori, appassionati e ossessionati vari di iniziare a scorgere le reali possibilità dei colori più amati… E chi lo sa se anche noi, nel grande polverone, riusciremo a individuare qualche gran bel cavallo proprio al lazzo di John Zamuner Wayne.

Un vecchio cowboy del nostro ranch, con il numero 9 tatuato sulle spalle e tanti, tanti, tantissimi gol proprio nel vecchio West della Serie B (Schwoch ndr), ha dichiarato che potremmo essere noi la vera sorpresa del campionato…

Ora toccate pure tutti i ferri di cavallo che volete, dritti, rovesci e obliqui: cavalcare sulle ali dell’entusiasmo è stato bellissimo e continueremo a farlo, carichi di positività e piacevolmente in attesa di essere stupiti ancora… Però iniziamo tutti insieme a pronunciare una parola che da qualche anno era uscita dal nostro vocabolario e che sarà il caso di reintrodurre a livello precauzionale, perché da essa inevitabilmente passa tutto il resto di buono che deve arrivare e arriverà:

SALVEZZA.