VICENZA – Premio Lirico “Pobbe”, ospite il soprano Cedolins

Un gran galà operistico farà da preludio alla consegna del prestigioso Premio lirico internazionale “Marcella Pobbe” che si svolgerà a Vicenza domenica 6 maggio alle ore 18,30 sul palcoscenico del Teatro Olimpico. Un Premio istituito tredici anni fa dall’Associazione Pobbe per ricordare la grande figura vicentina di Marcella, soprano acclamato in tutti i teatri del mondo, interprete di raffinata sensibilità musicale: giunto alla tredicesima edizione, il premio è conferito ad una celebrità del mondo dell’opera il cui percorso artistico possa richiamare, per affinità di repertorio, interpretazione, temperamento e presenza scenica, quello della Pobbe. Ospite del Premio 2018 sarà il soprano Fiorenza Cedolins, stella della lirica internazionale e interprete di grandi qualità vocali e artistiche. Nelle trascorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato ai soprani Daniela Dessì, Carmela Remigio, Norma Fantini, Mariella Devia, Amarilli Nizza, Giovanna Casolla, Francesca Patanè, Tiziana Caruso, Hui He, Lana Kos. Per tre anni consecutivi l’evento Pobbe ha premiato attraverso le selezioni del Concorso internazionale con la direzione artistica di Cristian Ricci anche alcune giovani promesse, secondo una formula incentrata totalmente sui giovani. Il Premio è sostenuto dalla Regione del Veneto, dal Comune di Vicenza, da Centroveneto-Bassano Banca Credito Cooperativo, da Apindustria Confimi Vicenza, da Emisfero ipermercati e da Lorenzin srl.

Nel corso della serata il soprano Fiorenza Cedolins omaggerà il pubblico interpretando alcune arie del suo repertorio e in duetto con il tenore Cristian Ricci. A impreziosire la serata alcune giovani promesse della lirica che si esibiranno nel corso del concerto di gala che precederà la cerimonia di premiazione. Gli interpreti sono stati selezionati nel corso delle masterclass di alto perfezionamento vocale tenute dal Laboratorio Lirico del Veneto e dalla Scuola dell’Opera italiana. “Da qualche anno abbiamo dato avvio al progetto inter-culturale I.L.I.O Italia-Cina – spiega Cristian Ricci. Un ponte creato per esportare le nostre eccellenze culturali e professionali, creando occasione di relazione per molti dei nostri partners e sostenitori del Premio. L’aria di grande fermento che si respira in Cina per l’opera e per le eccellenze del Made in Italy ci hanno spinto a cercare forme di collaborazione e di valorizzazione delle belle voci cinesi che nel nostro Paese hanno scelto di perfezionare la loro tecnica e la loro interpretazione. Il nostro Laboratorio Lirico del Veneto è per i giovani una grande opportunità di formazione, di apprendimento e una risposta intelligente per costruire relazioni di dialogo e di comprensione anche ad alti livelli. Le Istituzioni pubbliche e private hanno dimostrato grande interesse per questo progetto, anche in prospettiva futura- conclude Ricci. Per la serata all’Olimpico sono stati selezionati in tutto 12 cantanti di tutte le categorie vocali, che si esibiranno nella prima parte del concerto, per omaggiare l’arte della Pobbe e per introdurre al premio al soprano Fiorenza Cedolins”.

Accompagneranno al pianoforte Silvia Carta e Daniela Candiotto, mentre la conduzione della serata è affidata a Federica Morello, presidente dell’Associazione Marcella Pobbe. In programma arie e romanze di Mozart, Bellini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Delibes. I biglietti sono a disposizione al botteghino del Teatro un’ora prima della rappresentazione (€ 15,00), ridotti € 10,00.