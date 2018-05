RECOARO – Cade dal terzo piano della sua abitazione e muore

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Una ragazza di 27 anni, Elena Bertoldi, è morta stamattina all’alba dopo le gravissime ferite riportate in una caduta dal terzo piano di casa sua. La giovane è stata trovata verso le 4.30 della scorsa notte sul marciapiede sotto la sua abitazione, in via Roma, ma nonostante i soccorsi del Suem è morta all’ospedale di Valdagno alle 6 di questa mattina. Dai primi rilievi quel che è certo è che la ragazza è caduta dal terzo piano di casa, mentre su dinamica e causa della disgrazia gli inquirenti stanno ancora indagando a tutto tondo.