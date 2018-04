CHIAMPO – In arrivo la prima edizione della “XC Nazionale Città di Chiampo”

Gara Nazionale di mountain bike cross country “XC Nazionale Città di Chiampo”

Il prossimo 20 maggio 2018 la Città di Chiampo ospiterà la gara di mountain bike cross country nazionale denominata “XC Nazionale Città di Chiampo”. Un importante evento sportivo organizzato in collaborazione con l’Associazione A.S.D. Team Adventure Project, società iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana.

Si tratta di una gara Nazionale di Mountain Bike alla quale si stima una partecipazione di numerosi ciclisti di varie categorie (atleti di vario spessore, fino ad arrivare a campioni italiani e atleti di fama internazionale) in particolare si saranno presenti circa 350/400 corridori per le categorie giovanili (Esordienti 1°/2° anno, Allievi 1°/2° anno, junior), altri 200 per le categorie Master e infine 100 corridori per le categorie Elite.

L’afflusso complessivo previsto tra atleti accompagnatori e pubblico è di circa 2 mila persone che arriveranno a Chiampo tra sabato 19 e domenica 20 maggio 2018, secondo un programma definito ad oggi per le sue linee generali.

La portata dell’evento rende necessaria l’unione di molteplici forze in campo, e tal scopo una squadra di lavoro si sta adoperando al meglio per creare una efficace sinergia tra le parti coinvolte.

“E’ un altro grandissimo evento sportivo che la città di Chiampo organizza”, dichiara il primo cittadino di Chiampo, Matteo Macilotti. “Un’altra vetrina nazionale per la nostra vallata e un grande spettacolo per tutti. Suggestivi ed avvincenti i due percorsi, che permetteranno di far conoscere le nostre splendide colline, in quei giorni probabilmente arricchite dai ciliegi in fiore.

Il disagio viabilistico di quella domenica che, ricordo, non interesserà la provinciale, sarà compensato da un grande spettacolo per tutta la città e per chiunque verrà a Chiampo come spettatore o atleta”.

Programma gara

La manifestazione si svolgerà principalmente nelle giornate di sabato 19 maggio e domenica 20 maggio a Chiampo, dove saranno coinvolti numerosi corridori da tutta Italia e non solo.

Sabato 19 maggio 2018: – ore 12.00 alle ore 13.00: verifica tessere – ore 13.30 alle ore 18.00: prova percorso (tutte le categorie) – ore 18.00: riunione tecnica

Domenica 20 maggio 2018: – ore 8.30 alle ore 16.00: gare – ore 16.30 alle ore 17.30: premiazioni

Partecipanti: la gara coinvolgerà numerosi ciclisti di varie categorie. Si prevede una partecipazione di circa 350/400 corridori per le categorie giovanili (Esordienti 1°/2° anno, Allievi 1°/2° anno, junior), altri 200 per le categorie Master e infine 100 corridori per le categorie Elite.

Due i percorsi previsti, con partenza da Piazza Zanella dove saranno dislocati anche la segreteria organizzativa, l’antidoping, l’info Point, la zona ristoro e il podio. Un primo tracciato di 3 chilometri, con un dislivello di 77 metri, è rivolto alle categorie giovanili (Piazza Zanella, via San Francesco, via padre Maurizio Rosà, via Fra’ Claudio fino al sentiero che attraversa l’area sottostante via Campanile, via Colle Cimatico, via San Martino, via Morareto, via Salgari, via Pino, per poi tornare alla piazza). L’altro, di 7,3 chilomtetri, è rivolto alle categorie agonistiche e master e prevede un tracciato molto più complesso, con un dislivello di 238 metri, che attraversa la zona sovrastante via Campanile e via Busetta, tocca via Camporio e via Vignaga Bassa prima di tornare in Piazza Zanella.

In altri punti del centro sono previste tre aree Team, un’area custodia bici, un’area docce, un’area lavaggio bici e un’area Expo. In municipio sarà attivato il COC (Centro Operativo Comunale).

Si prevede una partecipazione di 800 atleti durante il week-end. Tra i protagonisti di vario spessore saranno presenti campioni italiani e atleti di fama internazionale.

Si prevede un notevole afflusso di pubblico (almeno 5000 persone nell’arco della sola domenica, più altrettante nel corso della settimana precedente alla gara).

La cosa più importante è promuovere questa disciplina e far si che i giovani si avvicinino sempre di più al mondo del ciclismo, valorizzando i paesaggi e i territori locali che molto spesso sono trascurati.

Il nostro obiettivo insieme all’amministrazione comunale di Chiampo sarà quello di promuovere la Regione del Veneto, la Valle del Chiampo, le sue attività produttive e i percorsi turistici in tutta Italia, cercando di incrementarne l’indotto turistico nel tempo con l’ aiuto di uno sport sano e amico della natura: la Mountainbike.

“E’ la prima volta che in provincia di Vicenza viene organizzata una gara nazionale di mountain bike”, dichiara Mosè Savegnago, presidente dell’Associazione A.S.D. Team Adventure Project. “Vi sarà un percorso tecnico chiaramente visibile da diversi punti di osservazione. Come associazione organizziamo molte gare, stiamo crescendo di anno in anno e il nostro obiettivo è quello di portare in provincia di Vicenza una gara internazionale. Grazie ad un ottimo rapporto di collaborazione con il Comune di Chiampo siamo riusciti ad organizzare questo grande appuntamento. E’ una nuova avventura e speriamo nella sua riuscita. Di sicuro il Comune ci supporta affinché la manifestazione si svolga nel migliore dei modi e ci auguriamo che la manifestazione sia anche un modo per far conoscere la nostra Valle, che è predisposta per la mountain bike ed il ciclismo. Il nostro progetto è quello di rendere la CX Città di Chiampo un appuntamento fisso e ricordo che uno dei nostri obiettivi è quello di avvicinare il mondo giovanile alla mountain bike”.