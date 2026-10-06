Violenza sessuale a Bassano, la condanna diventa definitiva: in carcere un 44enne

BASSANO D.G. 6 OTTOBRE 2026 – I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa hanno arrestato un 44enne camerunense, residente nel bassanese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza: dovrà scontare quattro anni di reclusione.

La pena deriva da una condanna per violenza sessuale, per fatti commessi il 12 aprile 2021 a Bassano del Grappa. La sentenza del Tribunale di Vicenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia e poi resa definitiva dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo.

Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato accompagnato nel carcere di Vicenza, dove sconterà la pena.