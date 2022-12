Vicenza ospiterà l’adunata nazionale degli alpini nel 2024￼

Questa mattina il consiglio nazionale dell’A.N.A. ha ufficializzato la scelta di chi ospiterà l’adunata nazionale nel 2024, un evento capace di far convogliare per tre giorni, dal 10 al 12 maggio, circa mezzo milione di penne nere. L’onore toccherà a Vicenza, città candidata assieme a Biella, Modena e Viareggio.

Soddisfazione da parte del sindaco Francesco Rucco: “Accogliamo con entusiasmo questa notizia – afferma a caldo il primo cittadino – perché la città ha fortemente voluto questo risultato. Ringrazio il consiglio nazionale che ha valutato positivamente il dossier presentato e gli alpini della sezione Monte Pasubio di Vicenza, in primis il presidente Lino Marchiori ed il past president Luciano Cherobin. Un lavoro certosino supportato con convinzione dall’amministrazione comunale che ha già deliberato da tempo un contributo vincolato sul bilancio di 600 mila euro. Ma ha pesato anche tutta la programmazione logistica e dei trasporti, fattori determinanti per la buona riuscita di un evento di queste proporzioni. Dopo 33 anni Vicenza e la sua provincia, le più alpine d’Italia per numero di iscritti all’A.N.A., avranno la gioia di diventare la capitale italiana dell’alpinità. Saranno tre giorni fantastici!