Viale Fusinato, dal 3 al 6 agosto chiusura notturna di un tratto

Per lavori sulla condotta del gas a cura di V-RetiNell’ambito del cantiere per lavori ai sottoservizi a cura di V-Reti, da domani, mercoledì 3 agosto, sarà attivata la chiusura in notturna di un tratto di viale Fusinato.L’intervento di manutenzione straordinaria della condotta del gas si protrarrà fino a sabato 6 agosto e verrà eseguito dalle 21 alle 6.Durante il resto della giornata sarà garantita l’ordinaria circolazione stradale.Per informazioni sulla situazione viabilistica in città è sempre disponibile il portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.