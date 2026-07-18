CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
18 Luglio 2026 - 10.29

Montebello – Aereo da turismo precipita durante l’atterraggio: due feriti gravi

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Paura nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, all’aviosuperficie Ca’ Quinta di Sarego, nel territorio di Montebello Vicentino, dove un velivolo da turismo Tecnam è precipitato durante la fase di atterraggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per prestare soccorso ai due occupanti e mettere in sicurezza l’area.

Il più grave è un uomo del 1961, che ha riportato un trauma cranico, una frattura alla gamba destra e un’alterazione dello stato di coscienza. Le operazioni per estrarlo dall’abitacolo si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle deformazioni subite dal velivolo nell’impatto.

Ferito anche un uomo del 1974, che ha riportato diverse fratture alle costole sul lato sinistro. Entrambi erano coscienti all’arrivo dei soccorritori.

I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Montebello - Aereo da turismo precipita durante l'atterraggio: due feriti gravi | TViWeb Montebello - Aereo da turismo precipita durante l'atterraggio: due feriti gravi | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy