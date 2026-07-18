Montebello – Aereo da turismo precipita durante l’atterraggio: due feriti gravi

Paura nella mattinata di oggi, intorno alle 8.30, all’aviosuperficie Ca’ Quinta di Sarego, nel territorio di Montebello Vicentino, dove un velivolo da turismo Tecnam è precipitato durante la fase di atterraggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per prestare soccorso ai due occupanti e mettere in sicurezza l’area.

Il più grave è un uomo del 1961, che ha riportato un trauma cranico, una frattura alla gamba destra e un’alterazione dello stato di coscienza. Le operazioni per estrarlo dall’abitacolo si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle deformazioni subite dal velivolo nell’impatto.

Ferito anche un uomo del 1974, che ha riportato diverse fratture alle costole sul lato sinistro. Entrambi erano coscienti all’arrivo dei soccorritori.

I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.