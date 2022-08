Venezia, la “Sirenetta in salsa lagunare” fa il giro del web

Sta facendo il giorno del web una foto destinata a diventare iconica: Venezia e i suoi canali i protagonisti, con al centro un ragazzo e una ragazza che si baciano. Ma non suo romantici ponti, bensì proprio dentro ad un canale. Lei in ammollo nell’acqua esce solo per dare un bacio appassionato al suo lui, accovacciato sotto un ponte.

Una Sirenetta in salsa lagunare, indifferente ai batteri dell’acqua e al regolamento che vieta i bagni nei canali, e che sta facendo discutere il web da qualche giorno, nell’attesa che, forse, i due innamorati si facciano avanti con l’ormai folto pubblico che li cerca.