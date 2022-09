VENETO – Malore ai Cadini del Brenton: soccorsa escursionista (FOTO)

Alle 16.45 circa di ieri la Centrale del 118 è stata allertata per un’escursionista colta da malore nelle vicinanze di uno dei ponticelli dei Cadini del Brenton in Valle del Mis. A dare l’allarme uno dei compagni sceso fino alla biglietteria, a dieci minuti di distanza, per riuscire a trovare campo. La 56enne di Paese (TV) è stata raggiunta da quattro soccorritori di Belluno, intervenuti in supporto all’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, medico, infermiera e tecnico di elisoccorso calati con un verricello di 15 metri. Prestate le prime cure, la donna caricata in barella è stata spostata in un punto privo di vegetazione e issata a bordo, per essere poi trasportata all’ospedale di Belluno per gli approfondimenti del caso.