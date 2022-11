VALDASTICO: Zanettin ”Completare A31 è strategico”

Anche Pierantonio Zanettin, dopo i consiglieri regionali Joe Formaggio (FdI) e Nicola Finco (Lega) e il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco, lo storico parlamentare forzista vicentino, scende in campo a sostegno del prolungamento a nord della Valdastico, in dissenso con Confindustria di Vicenza e con il silenzio del Presidente Luca Zaia “Completare l’autostrada Valdastico A31 verso nord sulla A22, che secondo la concessione originaria

avrebbe dovuto svilupparsi tra Rovigo, Vicenza e Trento e che invece ad oggi è aperta al traffico solo tra Rovigo e Piovene Rocchette (poco a nord di Vicenza)”. E’ quanto chiede il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, in una interrogazione presentata al ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Matteo Salvini.

“L’autostrada – spiega Zanettin – è un’opera strategica e di preminente interesse nazionale in ragione delle sue caratteristiche di potenziamento del collegamento tra il corridoio europeo “mediterraneo” e quello “scandinavo-mediterraneo”. In particolare, il tratto verso nord migliorerebbe, tra le altre cose, i collegamenti tra Veneto e Trentino – Alto Adige, ridurrebbe la congestione di traffico, aumenterebbe la sicurezza dei tratti autostradali per i quali si creerà un’alternativa e produrrebbe un bilancio ambientale di

vasta scala positivo”.

“Ho chiesto pertanto al Ministro delle Infrastrutture – aggiunge – se condivide con la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto la necessità di completare a nord la A31, quale sia la sua posizione nei confronti della scelta di realizzare l’autostrada secondo il tracciato Pedemonte-Rovereto sud e se, nel caso in cui le amministrazioni interessate non raggiungano la necessaria intesa, intenda dare indicazioni affinché la concessione sia messa a gara prima della scadenza al 31 dicembre 2026”.