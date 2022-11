VALDASTICO: ANCHE NICOLA FINCO DICE SI’ AL PROLUNGAMENTO A NORD

Dopo il niet di Confindustria, di alcuni sindaci interessati dal passaggio e dell’assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, Nicola Finco, va a consolidare il fronte di chi invece preferisce approvare un primo passo dopo cinquant’anni di battaglie piuttosto che fermare l’iniziativa di Trento che finalmente apre. Dopo Mauro Fabris e il Presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco, anche Finco rompe il fronte del NO vicentino.

“Leggo con un po’ di apprensione il dibattito innescato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che dopo quarant’anni di stop and go tra Vicenza e Trento sullo sbocco a Nord della Valdastico, finalmente apre alle istanze del Vicentino. Ora vedere che si riparte con la gag dei distinguo su Rovereto, diventa francamente inspiegabile.” – commenta il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto,

“Potranno esserci anche delle criticità” – continua Finco – “ma prima di dire no è meglio sedersi ed approfondire, tenuto conto che il Presidente Fugatti ha fatto di questo obiettivo uno dei temi della sua campagna elettorale con cui ha vinto le elezioni.

Per Vicenza, ma anche per i collegamenti verso nord del Bassanese, l’azione dei trentini sarebbe un alleggerimento del traffico e riporterebbe centralità alla nostra provincia che da troppo tempo è costretta ad una marginalità inadeguata pur essendo uno dei territori più industrializzati del Nordest. Perchè condannarci a restare fuori dai grandi flussi viari, davvero non lo capisco. Le logiche locali vanno rispettate, ma provvedimento non riguarda solo i comuni interessati dall’attraversamento dell’autostrada, ma un sistema più ampio che attende da quarant’anni un’opera che ha appassionato generazioni di amministratori ma che sembrava non arrivasse mai per colpa di Trento.

Ora che a Trento c’è il via libera si colga l’occasione per procedere, poi se ci sono delle modifiche da fare per mediare con i territori, si faranno. L’ottimo è nemico del bene e se si continua a ragionare così non vorrei che aspettassimo il prossimo Presidente della Provincia autonoma di Trento contrario all’opera per poter dire che la volevamo”.

Se Jonesco fosse tra noi ci potrebbe scrivere un bel testo sull’assurdo della politica.